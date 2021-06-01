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    Влашич и Ловрен – в итоговой заявке сборной Хорватии на Евро-2020

    Тренерский штаб сборной Хорватии объявил окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

    Златко Далич вызвал на чемпионат Европы двух представителей РПЛ – Деяна Ловрена («Зенит») и Николу Влашича (ЦСКА).

    Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» З), Симон Слуга («Лутон»);

    Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» З);

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» З);

    Нападающие: Бруно Петкович, Мирослав Оршич (оба – «Динамо» З), Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Анте Будмир («Осасуна»).

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    Источник: твиттер Хорватской федерации футбола

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    01.06.2021 22:58
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