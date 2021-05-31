NOS: Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года перед арендой в «Фейеноорд»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продлил контракт со столичным клубом, сообщает NOS.

По информации источника, 23-летний футболист продлил соглашение с клубом до 2024 года.

Ранее в «Спартаке» сообщали, что голландец уйдет в аренду в «Фейеноорд».