NOS: Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года перед арендой в «Фейеноорд»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продлил контракт со столичным клубом, сообщает NOS.
По информации источника, 23-летний футболист продлил соглашение с клубом до 2024 года.
Ранее в «Спартаке» сообщали, что голландец уйдет в аренду в «Фейеноорд».
- Действующее соглашения Тиля со «Спартаком» истекает в 2023 году.
- В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
- «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
Источник: NOS
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