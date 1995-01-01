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    NOS: Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года перед арендой в «Фейеноорд»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продлил контракт со столичным клубом, сообщает NOS.

    По информации источника, 23-летний футболист продлил соглашение с клубом до 2024 года.

    Ранее в «Спартаке» сообщали, что голландец уйдет в аренду в «Фейеноорд».

    • Действующее соглашения Тиля со «Спартаком» истекает в 2023 году.
    • В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

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    Источник: NOS

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19365

      slavutiq70 6 минут назад

      А что бы не продлить , а вдруг в аренде заиграет Спартак то от этого не чего не теряет зарплату то будет платить Фейеноорд , а то что в Голландии заиграет велика вероятность ,,,,,и можно будет тогда продать,,

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      Рейтинг: +192

      Ollegator 12 минут назад

      всё ещё надеются на продажу..

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      Рейтинг: +28107

      oyabun 1 час назад

      По идиотизму подобных сделок Спартак точно бессменный Чемпион нашего первенства. Не удивлюсь если и с Уруновым продлили и с Рошей..

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      Рейтинг: +7066

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тиль продлил....В , чём прикол ? Зачем ?!

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