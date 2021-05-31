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  • NOS: Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года перед арендой в «Фейеноорд»

NOS: Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года перед арендой в «Фейеноорд»

31 мая 2021, 13:43
18

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продлил контракт со столичным клубом, сообщает NOS.

По информации источника, 23-летний футболист продлил соглашение с клубом до 2024 года.

Ранее в «Спартаке» сообщали, что голландец уйдет в аренду в «Фейеноорд».

  • Действующее соглашения Тиля со «Спартаком» истекает в 2023 году.
  • В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
  • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

Источник: NOS

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Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Фейеноорд Тил Гус
Комментарии (18)
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САДЫЧОК
1622458007
Тиль продлил....В , чём прикол ? Зачем ?!
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oyabun
1622459090
По идиотизму подобных сделок Спартак точно бессменный Чемпион нашего первенства. Не удивлюсь если и с Уруновым продлили и с Рошей..
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Ollegator
1622463884
всё ещё надеются на продажу..
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slavа0508
1622464202
А что бы не продлить , а вдруг в аренде заиграет Спартак то от этого не чего не теряет зарплату то будет платить Фейеноорд , а то что в Голландии заиграет велика вероятность ,,,,,и можно будет тогда продать,,
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Томик
1622466055
Меня интересует когда освободится 10-й номер??? Отвлекают внимание Тилем, Руем, а тем временем ещё Бакаева продлят - что с ним делать потом?Легенда имени лавки Ананидзе. И время от времени же всплывают мнения, что надо вернуть его форму. Только лишь её вернуть и всё будет в ажуре. Подарить и забыть - вот решение.
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zigbert
1622489436
Весь расчет на Фейеноорд. Там будет новый тренер, под началом которого раньше играл Тиль. Возможно и получит больше игрового времени. Во Фрайбурге у него ничего не получилось.
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Hektor 84
1622523338
Всё логично! Через год у него оставался бы год по контракту. А в случае удачной игры в Феенорде не факт что много за него предложили бы выкуп. В силу того что через год его могли забрать бесплатно или за копейки. А так в случае хорошей игры в Эредивизие Спартак сможет его куда нибудь впарить за хорошие деньги. Пусть не за 16 лямов, но всё же.
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