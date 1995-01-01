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    «Хочу напиться». Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал выход в АПЛ

    Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился эмоциями после выхода в АПЛ. В финале Чемпионшипа за место в высшем дивизионе лондонцы обыграли «Суонси» (2:0).

    «Я так хочу напиться вечером, а об АПЛ подумать завтра», – сказал датчанин.

    • Выход в высший дивизион принесет «Брентфорду» гарантированные 180 миллионов фунтов стерлингов, пишет Mirror.
    • «Брентфорд» станет 50-й командой, сыгравшей в АПЛ, и 10-й – из Лондона.
    • Последний раз в высшем дивизионе «Брентфорд» играл в сезоне-1946/47.

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    Источник: твиттер Squawka News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      I'll be back 3 минуты назад

      «Я так хочу напиться вечером, а об АПЛ подумать завтра»
      В Англии с этим проблемы? Тоже после 23.00 не продают?

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