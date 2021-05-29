«Хочу напиться». Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал выход в АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился эмоциями после выхода в АПЛ. В финале Чемпионшипа за место в высшем дивизионе лондонцы обыграли «Суонси» (2:0).
«Я так хочу напиться вечером, а об АПЛ подумать завтра», – сказал датчанин.
- Выход в высший дивизион принесет «Брентфорду» гарантированные 180 миллионов фунтов стерлингов, пишет Mirror.
- «Брентфорд» станет 50-й командой, сыгравшей в АПЛ, и 10-й – из Лондона.
- Последний раз в высшем дивизионе «Брентфорд» играл в сезоне-1946/47.
Источник: твиттер Squawka News