«Хочу напиться». Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал выход в АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился эмоциями после выхода в АПЛ. В финале Чемпионшипа за место в высшем дивизионе лондонцы обыграли «Суонси» (2:0).

«Я так хочу напиться вечером, а об АПЛ подумать завтра», – сказал датчанин.