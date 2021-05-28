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Федотов: «Почему бы «Сочи» не побороться за чемпионство?»

28 мая 2021, 18:35
11

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о личных амбициях.

– Уровень ваших амбиций за три года изменился?

– Я занимаюсь любимым делом, мне очень повезло. У меня есть армейский друг, мы вместе с 87 года. Он был доктором, защитил кандидатскую, но ушел из профессии, сейчас – директор компании, делающей электронику для буровых. Для меня же футбол – дело всей жизни. Играл, теперь тренирую – это привилегия, это нужно ценить.

Моя задача – отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в «Сочи», мы попали в еврокубки – почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть все для этого.

Но сам клуб очень молод. Для развития нужна стратегия, финансы – то, что есть в любом приличном европейском клубе.

  • В сезоне-2020/21 «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
  • Федотов возглавляет сочинцев с декабря 2019 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (11)
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ArReal
1622218470
Будет сложно отыгрывать 6 очковое отставание у Зенита в борьбе за Чемпионство)
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BRO_football
1622220326
Почему? Да потому что Зенит не разрешит
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_Marqella_
1622221672
Молодец Федотов,хороший тренер...
Ответить
Hektor 84
1622221825
Та и зенит исправно поставляет футболистов
Ответить
NewLife
1622224568
"Не по чину берешь"))
Ответить
paracetamol
1622228348
Чемпионом будешь, когда выгонят Семака, а пока 2-е место, максимум. Зенит-3 все-таки, понимать надо!
Ответить
rash1959
1622230194
А куда тогда зинку девать?
Ответить
Дядя Серёжа
1622257683
А на чьи бабки живёт Сочи?
Ответить
VVM1964
1622297824
Ваша задача не чемпинами становится , " чемпиону " помогать )))
Ответить
ArReal
1622452329
Этот Федотов тот ещё лицемер по ходу дела))Сидел бы, да помалкивал в тряпочку)
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