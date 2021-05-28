Федотов: «Почему бы «Сочи» не побороться за чемпионство?»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о личных амбициях.

– Уровень ваших амбиций за три года изменился?

– Я занимаюсь любимым делом, мне очень повезло. У меня есть армейский друг, мы вместе с 87 года. Он был доктором, защитил кандидатскую, но ушел из профессии, сейчас – директор компании, делающей электронику для буровых. Для меня же футбол – дело всей жизни. Играл, теперь тренирую – это привилегия, это нужно ценить.

Моя задача – отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в «Сочи», мы попали в еврокубки – почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть все для этого.

Но сам клуб очень молод. Для развития нужна стратегия, финансы – то, что есть в любом приличном европейском клубе.