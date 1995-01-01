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    Федотов: «Почему бы «Сочи» не побороться за чемпионство?»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о личных амбициях.

    – Уровень ваших амбиций за три года изменился?

    – Я занимаюсь любимым делом, мне очень повезло. У меня есть армейский друг, мы вместе с 87 года. Он был доктором, защитил кандидатскую, но ушел из профессии, сейчас – директор компании, делающей электронику для буровых. Для меня же футбол – дело всей жизни. Играл, теперь тренирую – это привилегия, это нужно ценить.

    Моя задача – отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в «Сочи», мы попали в еврокубки – почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть все для этого.

    Но сам клуб очень молод. Для развития нужна стратегия, финансы – то, что есть в любом приличном европейском клубе.

    • В сезоне-2020/21 «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
    • Федотов возглавляет сочинцев с декабря 2019 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9767

      BRO_football 15 минут назад

      Почему? Да потому что Зенит не разрешит

      0
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      Рейтинг: +3626

      AtticusFinch 46 минут назад

      Будет сложно отыгрывать 6 очковое отставание у Зенита в борьбе за Чемпионство)

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