Sport.es: увольнение Кумана обойдется «Барселоне» в 13 миллионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.
По информации Sport.es, если клуб решит уволить голландского специалиста, то будет вынужден заплатить ему 13 миллионов евро.
В эту сумму входят годичный оклад (7,2 миллиона) и неустойка за досрочное расторжение контракта (5,8 миллиона).
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.
- В минувшем сезоне каталонцы выиграли Кубок Испании, а в Примере финишировали на третьем месте.
Источник: Sport.es