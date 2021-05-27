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    Sport.es: увольнение Кумана обойдется «Барселоне» в 13 миллионов

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

    По информации Sport.es, если клуб решит уволить голландского специалиста, то будет вынужден заплатить ему 13 миллионов евро.

    В эту сумму входят годичный оклад (7,2 миллиона) и неустойка за досрочное расторжение контракта (5,8 миллиона).

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.
    • В минувшем сезоне каталонцы выиграли Кубок Испании, а в Примере финишировали на третьем месте.

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    Источник: Sport.es

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    27.05.2021 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19233

      slavutiq70 1 час назад

      Барса с Реалом и ещё английские топы породили столь высокие получки игроков и тренеров что теперь сами не знают что делать влезая в долги,,,,

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