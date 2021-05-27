Sport.es: увольнение Кумана обойдется «Барселоне» в 13 миллионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

По информации Sport.es, если клуб решит уволить голландского специалиста, то будет вынужден заплатить ему 13 миллионов евро.

В эту сумму входят годичный оклад (7,2 миллиона) и неустойка за досрочное расторжение контракта (5,8 миллиона).