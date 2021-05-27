«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продолжит возглавлять команду.
По информации The Telegraph, руководство клуба готово заключить с норвежским специалистом новый трехлетний контракт.
Также тренеру пообещали усиление состава. Летом планируется подписать до четырех новых игроков. Главная цель – вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, Кроме того, идет поиск центрального форварда, защитника и молодого хавбека.
- Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года.
- За 2,5 сезона команда не выиграла ни одного трофея.
- Действующий контракт норвежца с клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: The Telegraph