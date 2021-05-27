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    «Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продолжит возглавлять команду.

    По информации The Telegraph, руководство клуба готово заключить с норвежским специалистом новый трехлетний контракт.

    Также тренеру пообещали усиление состава. Летом планируется подписать до четырех новых игроков. Главная цель – вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, Кроме того, идет поиск центрального форварда, защитника и молодого хавбека.

    • Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года.
    • За 2,5 сезона команда не выиграла ни одного трофея.
    • Действующий контракт норвежца с клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: The Telegraph

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    27.05.2021 23:46
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