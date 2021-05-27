Моуринью хочет видеть в «Роме» полузащитника «Арсенала» Джаку

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попросил усилить полузащиту команды.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, цель португальца – хавбек «Арсенала» Гранит Джака.
Лондонский клуб готов продать игрока за 25 миллионов евро, предложение римлян – 20 миллионов плюс бонусы.
- В минувшем сезоне Джака провел за «Арсенал» 45 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость швейцарца – 22 миллиона евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио