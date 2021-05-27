Агент Крала подтвердил переговоры с английским клубами по хавбеку «Спартака»

Кароль Кисель, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил переговоры с английскими клубами по трансферу 23-летнего чеха.
«Мог подтвердить, что мы были в Англии и провели переговоры про Кралу и Коуфалу. Все решится в трансферное окно после Евро. Сейчас парням нужно сконцентрироваться на сборной», – сказал Кисель.
По информации Sky Sports, с представителем игрока связывался «Вест Хэм» и еще четыре клуба АПЛ.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Idnes.cz