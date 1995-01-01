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    Агент Крала подтвердил переговоры с английским клубами по хавбеку «Спартака»

    Кароль Кисель, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил переговоры с английскими клубами по трансферу 23-летнего чеха.

    «Мог подтвердить, что мы были в Англии и провели переговоры про Кралу и Коуфалу. Все решится в трансферное окно после Евро. Сейчас парням нужно сконцентрироваться на сборной», – сказал Кисель.

    По информации Sky Sports, с представителем игрока связывался «Вест Хэм» и еще четыре клуба АПЛ.

    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Idnes.cz

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