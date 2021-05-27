Агент Крала подтвердил переговоры с английским клубами по хавбеку «Спартака»

Кароль Кисель, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил переговоры с английскими клубами по трансферу 23-летнего чеха.

«Мог подтвердить, что мы были в Англии и провели переговоры про Кралу и Коуфалу. Все решится в трансферное окно после Евро. Сейчас парням нужно сконцентрироваться на сборной», – сказал Кисель.

По информации Sky Sports, с представителем игрока связывался «Вест Хэм» и еще четыре клуба АПЛ.