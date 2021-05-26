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  • Де Дзерби: «Счастлив стать частью такого великого клуба, как «Шахтер»

Де Дзерби: «Счастлив стать частью такого великого клуба, как «Шахтер»

26 мая 2021, 12:16
1

Роберто Де Дзерби дал комментарий после назначения на пост главного тренера «Шахтера».

«Очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтер». Для нас это вызов и прекрасная возможность для профессионального роста.

Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно», – сказал Де Дзерби.

  • Де Дзерби подписал контракт с «Шахтером» до 2023 года.
  • Ранее он возглавлял «Сассуоло», с которым занял восьмое место в Серии А.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Шахтера»
Украина. Премьер-лига Шахтер Де Дзерби Роберто
Комментарии (1)
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zigbert
1622105399
Других слов и подобрать трудно.
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