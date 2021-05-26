Де Дзерби: «Счастлив стать частью такого великого клуба, как «Шахтер»

Роберто Де Дзерби дал комментарий после назначения на пост главного тренера «Шахтера».

«Очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтер». Для нас это вызов и прекрасная возможность для профессионального роста.

Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно», – сказал Де Дзерби.

Де Дзерби подписал контракт с «Шахтером» до 2023 года.

Ранее он возглавлял «Сассуоло», с которым занял восьмое место в Серии А.