Слуцкий: «Мы показали Вилкову доказательство его ошибки в матче с «Краснодаром». Он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его клуб в прошлом году уличил в ошибке судью Михаила Вилкова. Тот не хотел, чтобы казанцы писали протест.

«Как тренер я даю фидбек, потому что судят команды, и мы даем оценку, что увидели в работе арбитров. Мы четко аргументируем свою позицию. А судьи на это обижаются.

В случае с Вилковым мы тоже детально объяснили свое видение, написали протест. И мы в итоге оказались правы. В матче с «Краснодаром» Вилков сказал, что у нас нет доказательств, что мяч катился и мы зря подаем протест. Затем мы показали ему видео с нашей технической камеры, где явно видно, что мяч стоит. Тогда он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!» – рассказал Слуцкий.

Вилков пожизненно отстранен от работы в РПЛ.

По ходу своей карьеры Слуцкий бил судью.

«Рубин» по итогам сезона вышел в Лигу конференций.

Слуцкий: «Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила»