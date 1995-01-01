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    Слуцкий: «Мы показали Вилкову доказательство его ошибки в матче с «Краснодаром». Он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его клуб в прошлом году уличил в ошибке судью Михаила Вилкова. Тот не хотел, чтобы казанцы писали протест.

    «Как тренер я даю фидбек, потому что судят команды, и мы даем оценку, что увидели в работе арбитров. Мы четко аргументируем свою позицию. А судьи на это обижаются.

    В случае с Вилковым мы тоже детально объяснили свое видение, написали протест. И мы в итоге оказались правы. В матче с «Краснодаром» Вилков сказал, что у нас нет доказательств, что мяч катился и мы зря подаем протест. Затем мы показали ему видео с нашей технической камеры, где явно видно, что мяч стоит. Тогда он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!» – рассказал Слуцкий.

    • Вилков пожизненно отстранен от работы в РПЛ.
    • По ходу своей карьеры Слуцкий бил судью.
    • «Рубин» по итогам сезона вышел в Лигу конференций.

    Слуцкий: «Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10332

      Hektor 84 34 минуты назад

      Просто Вилков низко-квалифицированный судейка. В судейском корпусе его просто кто то крышевал и покрывал его ошибки.

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      Рейтинг: +12286

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну если на любительском уровне они уже продаются, то что говорить о главной лиге, е-6ашить их надо, как Широков

      1
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      Рейтинг: +7094

      GoLenaStop 1 час назад

      Всё продажное... Только сила души, знания и вера помогут нам.
      Спорт должен быть спортом, а не бабложерством (подавитесь, кто жирует на спортсменах!)

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      Рейтинг: +4114

      Fusballer 2 часа назад

      А причём здесь Дзюба?

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      Рейтинг: +17733

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      Потому, что сегодня суббота и нет дождя.

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      Рейтинг: +4114

      Fusballer > vladimir-7 1 час назад

      Погода действительно хорошая. Спасибо что пояснили.

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      Рейтинг: +17733

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      Пожалуйста.

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