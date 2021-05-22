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  • Слуцкий: «Мы показали Вилкову доказательство его ошибки в матче с «Краснодаром». Он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!»

Слуцкий: «Мы показали Вилкову доказательство его ошибки в матче с «Краснодаром». Он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!»

22 мая 2021, 20:10
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его клуб в прошлом году уличил в ошибке судью Михаила Вилкова. Тот не хотел, чтобы казанцы писали протест.

«Как тренер я даю фидбек, потому что судят команды, и мы даем оценку, что увидели в работе арбитров. Мы четко аргументируем свою позицию. А судьи на это обижаются.

В случае с Вилковым мы тоже детально объяснили свое видение, написали протест. И мы в итоге оказались правы. В матче с «Краснодаром» Вилков сказал, что у нас нет доказательств, что мяч катился и мы зря подаем протест. Затем мы показали ему видео с нашей технической камеры, где явно видно, что мяч стоит. Тогда он начал говорить: «Вы погубите отца троих детей!» – рассказал Слуцкий.

  • Вилков пожизненно отстранен от работы в РПЛ.
  • По ходу своей карьеры Слуцкий бил судью.
  • «Рубин» по итогам сезона вышел в Лигу конференций.

Слуцкий: «Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (11)
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Fusballer
1621703539
А причём здесь Дзюба?
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GoLenaStop
1621704079
Всё продажное... Только сила души, знания и вера помогут нам. Спорт должен быть спортом, а не бабложерством (подавитесь, кто жирует на спортсменах!)
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Skull_Boy
1621705786
Ну если на любительском уровне они уже продаются, то что говорить о главной лиге, е-6ашить их надо, как Широков
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Hektor 84
1621709199
Просто Вилков низко-квалифицированный судейка. В судейском корпусе его просто кто то крышевал и покрывал его ошибки.
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MaxRnD
1621749970
Пусть этот двуличный упырь наконец определится в своих побрехушках ! В зависимости от конъюнктуры, он то многодетный отец, который заслуживает снисхождения, то успешный бизнесмен на Рейнджровере и с ДРУГИМ источником заработка. https://bombardir.ru/news/626277-Vilkov-o-proishozhdenii-kvartiry-i-Range-Rover-Pomimo-sudeystva-u-menya-est-drugoy-istochnik-zarabotka
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Вомбат
1621765296
Хорошее оправдание -- если у тебя трое, значит тебе все дозволено?
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