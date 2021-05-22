Слуцкий: «Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не любит судей. Он считает их соперниками.
«Слова, что я не люблю судей, – это не оскорбление, а данность. Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила. Карпов не любил Каспарова, потому что они были в противодействии, а не потому, что он ему не нравился как человек. Судьи и тренеры в нашем чемпионате – это противодействие, к сожалению. Тут нет единого комьюнити», – сказал Слуцкий.
- По ходу своей карьеры Слуцкий бил судью.
- Он тренирует с 1992 года.
- «Рубин» по итогам сезона вышел в Лигу конференций.
Источник: «Спорт-Экспресс»