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    Слуцкий: «Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не любит судей. Он считает их соперниками.

    «Слова, что я не люблю судей, – это не оскорбление, а данность. Не люблю судей, потому что это изначально противоборствующая сила. Карпов не любил Каспарова, потому что они были в противодействии, а не потому, что он ему не нравился как человек. Судьи и тренеры в нашем чемпионате – это противодействие, к сожалению. Тут нет единого комьюнити», – сказал Слуцкий.

    • По ходу своей карьеры Слуцкий бил судью.
    • Он тренирует с 1992 года.
    • «Рубин» по итогам сезона вышел в Лигу конференций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17730

      vladimir-7 15 минут назад

      Слуцкий прав как всегда.

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