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    Фернандес избежал травмы на тренировке сборной России

    Пресс-служба сборной России прокомментировала состояние здоровья правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    • 30-летний футболист досрочно покинул сегодняшнюю тренировку.
    • Перед уходом с поля он провел консультацию с врачами.

    «Защитник сборной России Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области.

    В результате проведeнного исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.

    Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию», – сообщили в сборной.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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