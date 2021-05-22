Фернандес избежал травмы на тренировке сборной России

Пресс-служба сборной России прокомментировала состояние здоровья правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
- 30-летний футболист досрочно покинул сегодняшнюю тренировку.
- Перед уходом с поля он провел консультацию с врачами.
«Защитник сборной России Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области.
В результате проведeнного исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.
Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию», – сообщили в сборной.
Источник: Телеграм-канал сборной России