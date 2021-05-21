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  • Павлюченко: «Играть в Англии и в России – это как «Мерседес» и «Жигули»

Павлюченко: «Играть в Англии и в России – это как «Мерседес» и «Жигули»

21 мая 2021, 00:43
17

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил уровень РПЛ и АПЛ.

«Я понял, что играть в Англии и играть в России – это как «Мерседес» и «Жигули». Вот у меня спрашивают, где лучше, в Англии или в России. Я говорю: «Ну это примерно как на «Жигулях», а потом ты пересядешь на «Мерседес», – сказал Павлюченко.

Источник: Ютуб-канал «Поз и Кос»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (17)
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Дядя Серёжа
1621559566
Привет, ВАЗ 2107
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ab15488
1621560004
Причём жигули это Англия, потому как там надо постоянно, жёстко впахивать, а в России можно на расслабоне и без напряга как на мерсе
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Arturashvilli
1621567358
За Ротор, Пав тоже не плохо играл
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Play
1621568297
А Дзюбе норм, он и на жигулях Тамбовам всяким по 20 за сезон ещё долго будет забивать, и через десять лет люди будут говорить о величайшем нападающем в истории российского футбола. Но мы то пока помним, кто забивал Англии, Испании, Швеции и Нидерландам, Манчестеру, Челси и Интеру, СуперПав лучший.
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oyabun
1621570367
А кто ж заставлял обратно с Мерседеса на Жигули пересаживаться?
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Garrincha58
1621577689
балабол проснулся
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JTherry
1621578766
из поколения "нулевых" только два футболиста более или менее достойно играли в АПЛ - Аршавин и Павлюченко... к их мнениям стоит прислушаться...
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alp
1621580458
причем мерседес - это РПЛ
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Hektor 84
1621582190
А чего тогда снова пересел на Жигули?
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