Павлюченко: «Играть в Англии и в России – это как «Мерседес» и «Жигули»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил уровень РПЛ и АПЛ.
«Я понял, что играть в Англии и играть в России – это как «Мерседес» и «Жигули». Вот у меня спрашивают, где лучше, в Англии или в России. Я говорю: «Ну это примерно как на «Жигулях», а потом ты пересядешь на «Мерседес», – сказал Павлюченко.
- В АПЛ россиянин поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
- В РПЛ форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» (2003-2008) и «Локомотив» (2012-2015).
Источник: Ютуб-канал «Поз и Кос»