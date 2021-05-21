Павлюченко: «Играть в Англии и в России – это как «Мерседес» и «Жигули»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил уровень РПЛ и АПЛ.

«Я понял, что играть в Англии и играть в России – это как «Мерседес» и «Жигули». Вот у меня спрашивают, где лучше, в Англии или в России. Я говорю: «Ну это примерно как на «Жигулях», а потом ты пересядешь на «Мерседес», – сказал Павлюченко.