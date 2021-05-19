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  • Александр Емельяненко: «Слышал, Дзюба хочет попробовать себя в ММА. Готов ему помочь»

Александр Емельяненко: «Слышал, Дзюба хочет попробовать себя в ММА. Готов ему помочь»

19 мая 2021, 22:34
17

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов помочь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе подготовиться к боям ММА.

«Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.

Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох. Так что если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!» – сказал Емельяненко.

  • В этом сезоне Дзюба забил 20 голов в чемпионате России.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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tetraodon
1621453551
Эпичная тренировка, два пьяных стокилограммовых кабана друг другу наяривают))))
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Andrew01
1621455250
Футболист в ММА? он же сразу к судье апеллировать будет: "меня по лицу ударили" лежать и корчиться в смертельных муках)))))))))) в общем проиграет нокаутов на 20-й секунде ))))))))
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Дядя Серёжа
1621472500
Ты поосторожней, Санёк. У Бздюбы сильные руки.
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vladimir-7
1621486632
Пару тренировок проведите и вправьте ему мозги, конечно, если они есть или отбейте их окончательно.
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Mariner
1621486933
Ясно, собутыльника ищет )
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Ганнибал Лектор
1621488483
Ушатай это чучело, Саша
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nik55
1621489367
Дзюба хочет попробовать себя в ММА -----у него и так голова пустая
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vyacheslavyuts
1621500111
ВниMание открыт доcтуп к базе дaвaлoK сeти, там мopе дeвOK кoторыe любят сeKC и дaют без дeHeг и pа3гoвopoв, пользуйcя пoка беCплaтнo ][][]----- https://omnom.link/s/baza
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Hektor 84
1621502451
Ты главное спиной к нему не поворачивайся. И ни чего не роняй)))
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Spirit_78
1621504367
Красно-белые поросята будут визжать в экстазе при каждом ударе по Артёму. Дзюба - смысл их жизни. Когда ему плохо - им прекрасно.
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