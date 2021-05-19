Александр Емельяненко: «Слышал, Дзюба хочет попробовать себя в ММА. Готов ему помочь»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов помочь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе подготовиться к боям ММА.

«Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.

Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох. Так что если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!» – сказал Емельяненко.