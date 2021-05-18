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    Александр Емельяненко: «Слышал, Дзюба хочет попробовать себя в ММА. Готов ему помочь»

    Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов помочь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе подготовиться к боям ММА.

    «Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.

    Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох. Так что если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!» – сказал Емельяненко.

    • В этом сезоне Дзюба забил 20 голов в чемпионате России.
    • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +760

      Andrew01 39 минут назад

      Футболист в ММА? он же сразу к судье апеллировать будет: "меня по лицу ударили" лежать и корчиться в смертельных муках)))))))))) в общем проиграет нокаутов на 20-й секунде ))))))))

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      Рейтинг: +20832

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Он совсем неплох только в диваном ММА,

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      Рейтинг: +40

      tetraodon 1 час назад

      Эпичная тренировка, два пьяных стокилограммовых кабана друг другу наяривают))))

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