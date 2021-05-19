Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в Олимпийскую сборную Аргентины.

Аргентинцы проведут сбор в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио и сыграют в двух товарищеских матчах: 8 июня против Дании, а 11-го – против Саудовской Аравии.

Окончательная заявка команды на Олимпиаду будет объявлена позднее. Соперники Аргентины на групповом этапе: Египет, Испания и Австралия.