Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в Олимпийскую сборную Аргентины.
Аргентинцы проведут сбор в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио и сыграют в двух товарищеских матчах: 8 июня против Дании, а 11-го – против Саудовской Аравии.
Окончательная заявка команды на Олимпиаду будет объявлена позднее. Соперники Аргентины на групповом этапе: Египет, Испания и Австралия.
- Старт Олимпиады – во второй половине июля.
- В этом сезоне Понсе забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.
Источник: сайт «Спартака»