ЦСКА хотел подписать Чорлуку. Хорват ушел от ответа, он может стать помощником Николича в «Локо»

ЦСКА хотел подписать защитника Ведрана Чорлуку, который стал свободным агентом после ухода из «Локомотива».

Московский клуб предложил 35-летнему игроку однолетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Чорлука оставил без ответа предложение, сославшись на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро-2020.

Чорлука думает остаться в «Локо» и стать ассистентом Марко Николича.