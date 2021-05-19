ЦСКА хотел подписать Чорлуку. Хорват ушел от ответа, он может стать помощником Николича в «Локо»

ЦСКА хотел подписать защитника Ведрана Чорлуку, который стал свободным агентом после ухода из «Локомотива».
Московский клуб предложил 35-летнему игроку однолетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Чорлука оставил без ответа предложение, сославшись на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро-2020.
Чорлука думает остаться в «Локо» и стать ассистентом Марко Николича.
- Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 года.
- В конце этого сезона у него истек контракт с клубом.
Источник: «Чемпионат»