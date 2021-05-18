Гризманн, Погба, Канте и Мбаппе – в заявке сборной Франции на Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на Евро-2020.
Нападающий «Реала» Карим Бензема вызван в национальную команду впервые с 2015 года.
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Мэйньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»);
Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария»), Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»);
Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»);
Нападающие: Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – «Барселона»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).
- Франция сыграет в одной группе с Германией, Португалией и Венгрией.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.