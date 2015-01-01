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    Гризманн, Погба, Канте и Мбаппе – в заявке сборной Франции на Евро-2020

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на Евро-2020.

    Нападающий «Реала» Карим Бензема вызван в национальную команду впервые с 2015 года.

    Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Мэйньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»);

    Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария»), Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»);

    Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»);

    Нападающие: Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – «Барселона»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Федерация футбола Франции

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      FC_MORDOVIA 1 час назад

      Интересно, почему же сборная Франции выигрывает ЧМ и Евро, а Россия нет?!
      Мб потому что у них заявлено 8 нападающих, а у нас 3? :D
      А чтобы выигрывать матчи нужно просто забивать голы, а это делают форварды, а не защитники и полузащитники)
      Короче мы опять в пролете, парни...)

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