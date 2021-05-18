Бензема вызван в сборную Франции впервые с 2015 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема вызван в сборную Франции для участия в матчах Евро-2020.
В последний раз 33-летний форвард выходил на поле в футболке национальной команды в октябре 2015 года. Тогда Франция разгромила Армению (4:0), а Бензема сделал дубль.
- Тренерский штаб национальной команды начал игнорировать форварда после истории с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео.
- В активе игрока «Реала» 81 матч и 27 голов в составе сборной.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Источник: твиттер сборной Франции