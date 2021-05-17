Главные новости дня. «Спартак» вышел в Лигу чемпионов, Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ

Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову из-за переноса матча «Уфа» – «Арсенал». Волгоградский клуб может подать в суд.
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере.
Алиссон на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем».
«Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом.
Определились все участники еврокубков от России. ЦСКА не вышел туда впервые за 20 лет.
Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы».
Дзюба сделал покер в матче с «Тамбовом» и обошел Азмуна в гонке бомбардиров минувшего чемпионата России. Он стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
«РЖД Арену» хотят реконструировать или снести. Домашним стадионом «Локомотива» в таком случае станут «Лужники».
«Р-Спорт»: Кержаков возглавит вышедший в РПЛ «Нижний Новгород». Это желание губернатора Никитина.
Акинфеев рассматривает вариант завершения карьеры в следующем году.