Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Главные новости дня. «Спартак» вышел в Лигу чемпионов, Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ

    Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову из-за переноса матча «Уфа» – «Арсенал». Волгоградский клуб может подать в суд.

    «Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере.

    Алиссон на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем».

    «Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом.

    Определились все участники еврокубков от России. ЦСКА не вышел туда впервые за 20 лет.

    Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы».

    Дзюба сделал покер в матче с «Тамбовом» и обошел Азмуна в гонке бомбардиров минувшего чемпионата России. Он стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

    «РЖД Арену» хотят реконструировать или снести. Домашним стадионом «Локомотива» в таком случае станут «Лужники».

    «Р-Спорт»: Кержаков возглавит вышедший в РПЛ «Нижний Новгород». Это желание губернатора Никитина.

    Акинфеев рассматривает вариант завершения карьеры в следующем году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7078

      GoLenaStop 27 минут назад

      Тупорылое бревно, которое не играет в ногомяч, а нагло прибивает своих же, ради голимого приза ...
      А, пусть боятся теперь все в еврожопе - к вам едет золотой 22-метровый член от газпрома!
      !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85612
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru