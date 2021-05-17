Главные новости дня. «Спартак» вышел в Лигу чемпионов, Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ

Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову из-за переноса матча «Уфа» – «Арсенал». Волгоградский клуб может подать в суд.

«Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере.

Алиссон на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем».

«Матч ТВ»: «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с другим клубом.

Определились все участники еврокубков от России. ЦСКА не вышел туда впервые за 20 лет.

Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы».

Дзюба сделал покер в матче с «Тамбовом» и обошел Азмуна в гонке бомбардиров минувшего чемпионата России. Он стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

«РЖД Арену» хотят реконструировать или снести. Домашним стадионом «Локомотива» в таком случае станут «Лужники».

«Р-Спорт»: Кержаков возглавит вышедший в РПЛ «Нижний Новгород». Это желание губернатора Никитина.

Акинфеев рассматривает вариант завершения карьеры в следующем году.