Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы»

Третий отборочный раунд: пять команд плюс три победителя второго отборочного раунда
– Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда вот тогда федуну можно говорить, что может быть мы и выступим лучше, а так просто бла бла бла и вся надежда на Виторию
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов. Это означает выполнение командой задачи на сезон.
«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Всe было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведeм не так, как остальные российские клубы», – сказал Федун.
- Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
- У «Спартака» в следующем сезоне будет новый тренер.
- В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.