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    Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов. Это означает выполнение командой задачи на сезон.

    «Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Всe было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведeм не так, как остальные российские клубы», – сказал Федун.

    • Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
    • У «Спартака» в следующем сезоне будет новый тренер.
    • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии21
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      Рейтинг: +12795

      Garrincha58 31 секунду назад

      Третий отборочный раунд: пять команд плюс три победителя второго отборочного раунда
      – Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда вот тогда федуну можно говорить, что может быть мы и выступим лучше, а так просто бла бла бла и вся надежда на Виторию

      0
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      Рейтинг: +2178

      Andrering87 3 минуты назад

      Лучше бы помолчал, за умного может быть сошел бы...
      До ЛЧ, как до канадской границы, еще квалификацию пройти надо...
      А так считаю, что нашим командам делать нечего в еврокубках, только позоримся там и это печально....

      1
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      Рейтинг: +1045

      Радио1000шумеров 5 минут назад

      Федун, твои слова да Богу в уши. Но по предыдущим сезонам есть сомнения...

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      Рейтинг: +12031

      Cules2013 11 минут назад

      Не так, в смысле ещё хуже?)

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      Рейтинг: +12795

      Garrincha58 14 минут назад

      туда ещё квалифицироваться надо, а так заявлять самоуверенно не стоит

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      Рейтинг: +48

      valiknavashinsky 23 минуты назад

      Наверное,для начала нужно пройти 3-й раунд квалификации,и раунд плей-офф,а потом начинать обсуждать участие команды в Лиге Чемпионов.Что точно,Спартак обеспечил себе,это место в группе ЛЕ(если проиграет по сумме двух матчей в 3 раунде,либо в раунде плей-оффЛЧ).Это по регламенту еврокубков.

      1
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      Рейтинг: +2467

      Дедуктор 40 минут назад

      Кстати, настолько крутого нападения в Спартаке я вообще не припоминаю. Возможно, что никогда ранее не было в Спартаке такого сильного нападения. Вот, полузащита бывала намного лучше.

      1
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      Рейтинг: +2267

      ySS 42 минуты назад

      Надежде на удачное выступление в еврокубках основываться не на чем, пока.
      Состав неплох. Всё заточено на атаку, а это неправильно

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      Рейтинг: +2467

      Дедуктор 46 минут назад

      Помнится, один толковый специалист такую особенность подметил: Российский хоккей тогда силен когда силен ЦСКА. А российский футбол силен когда силен Спартак.
      Так что, с возвращением Спартака в ЛЧ!
      Но крайне необходимо усиливать защиту. Пару толковых защитников обязательно надо добавить к Жиго-Джикии.

      3
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      Рейтинг: +28012

      oyabun 47 минут назад

      Слова Федуна больше похожи на самовнушение. С этим составом шансов ноль.

      4
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