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  • Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы»

Федун: «Спартак» выполнил задачу на сезон. Есть надежда, что в Лиге чемпионов выступим не так, как остальные российские клубы»

16 мая 2021, 16:43
90

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов. Это означает выполнение командой задачи на сезон.

«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Всe было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведeм не так, как остальные российские клубы», – сказал Федун.

  • Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
  • У «Спартака» в следующем сезоне будет новый тренер.
  • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Федун Леонид
Комментарии (90)
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Krasnodar 123
1621172817
Да ты в группу ЛЧ попади для начала! В ЛЧ он вышел ! Смешно!!!
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Боцман59rus
1621173123
Надежда есть - сил нет, треть состава на выход, про скамейку, вообще молчу
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Mariner
1621173387
Спартак всегда в еврокубках выступает не как остальные российские клубы - тупо сливает и всё. Сами свинотные боссы об этом говорили. Так что для страны это ужасная новость, что Спам снова в еврокубках. Особенно учитывая, что ща вся РПЛ сильно ослабла и мы теряем места в табл. коэфф. УЕФА. З.Ы. Не понимаю людей, которые топят за Спартак - вы топите против России.
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oyabun
1621173837
Слова Федуна больше похожи на самовнушение. С этим составом шансов ноль.
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GoLenaStop
1621180154
"Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведeм не так, как остальные российские клубы" поясняю - 1. Вылетим из группы самые первые, с разгромом 2. Одни будем стонать о херровом судействе 3. Остальные российские клубы дойдут до финала. Хи...
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WZ
1621183648
Не знаю, откуда у Федуна такая надежда, нынешняя игра Спартака не дает этой надежды..
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Kollljan
1621184007
Пороть будут все кому не лень.
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filosof sparty
1621186341
Блин, Леонид, иногда лучше промолчать!
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roman230582
1621186999
И вообще такое ощущение что Ахмат после 2-0 перестал играть, жаль что не Лрко 2-ми стали
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aleks14326
1621189604
Если купят хорошего правого защитника и опорника (как норман в ростове) ,то могут пройти квалификацию. И новый тренер должен навести порядок в защите.У Тэди это не получилось и ему не много не повезло ,новые игроки пришли уже по ходу чемпионата ,пока притирались Спартак много очков не добрал.Судьи украли очки с сочи с паровозами итд.
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