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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере

    «Барселона» дома проиграла «Сельте» в матче 37-го тура чемпионата Испании – 1:2.

    Каталонцы за тур до конца сезона имеют на счету 76 очков. Отставание от «Реала» – пять очков, от «Атлетико» – семь.

    «Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере и не сможет подняться выше третьего места.

    • Последний раз «Барселона» выигрывала чемпионат в сезоне-2018/19.
    • В прошлом розыгрыше Примеры она заняла второе место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      Вжыхъ 18 минут назад

      После провального старта не очень верилось в борьбу за чемпионство. К концу выдохлись окончательно, не чемпионский состав сейчас у Барсы - не дожимают важные моменты/матчи. Время Месси и Ко ушло...

      0
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      Рейтинг: +5315

      Cleaner 49 минут назад

      Атлетико можно поздравить с чемпионством. А Реалу только чудо может помочь стать чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Maxi_7 > Cleaner 31 минуту назад

      Поздравлять можно будет когда закончатся оба матча по 90 минут в которых может произойти все что угодно...

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      Рейтинг: +5315

      Cleaner > Maxi_7 26 минут назад

      Вероятность того, что Атлетико проиграет 19-й команде чемпионата в такой важной игре стремится к нулю.

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