После провального старта не очень верилось в борьбу за чемпионство. К концу выдохлись окончательно, не чемпионский состав сейчас у Барсы - не дожимают важные моменты/матчи. Время Месси и Ко ушло...
«Барселона» дома проиграла «Сельте» в матче 37-го тура чемпионата Испании – 1:2.
Каталонцы за тур до конца сезона имеют на счету 76 очков. Отставание от «Реала» – пять очков, от «Атлетико» – семь.
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере и не сможет подняться выше третьего места.
- Последний раз «Барселона» выигрывала чемпионат в сезоне-2018/19.
- В прошлом розыгрыше Примеры она заняла второе место.