«Барселона» дома проиграла «Сельте» в матче 37-го тура чемпионата Испании – 1:2.

Каталонцы за тур до конца сезона имеют на счету 76 очков. Отставание от «Реала» – пять очков, от «Атлетико» – семь.

«Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере и не сможет подняться выше третьего места.