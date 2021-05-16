«РЖД Арену» хотят реконструировать или снести. Домашним стадионом «Локомотива» в таком случае станут «Лужники»

«РЖД» совместно с «Локомотивом» планирует реконструировать или снести домашний стадион клуба «РЖД Арена». Решение о судьбе сооружения будет принято в ближайшее время.
Где появится новый стадион «Локомотива» в случае сноса «РЖД Арены», пока не решено.
- На время строительных работ московский клуб переедет в «Лужники».
- Текущий матч 30-го тура РПЛ против «Урала» может стать для «Локомотива» последним на «РЖД Арене».
- С зимы «Локомотив» уже тренируется в «Лужниках», поскольку база в Баковке на ремонте.
Источник: «Спорт-Экспресс»