«РЖД Арену» хотят реконструировать или снести. Домашним стадионом «Локомотива» в таком случае станут «Лужники»

«РЖД» совместно с «Локомотивом» планирует реконструировать или снести домашний стадион клуба «РЖД Арена». Решение о судьбе сооружения будет принято в ближайшее время.

Где появится новый стадион «Локомотива» в случае сноса «РЖД Арены», пока не решено.