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    «РЖД Арену» хотят реконструировать или снести. Домашним стадионом «Локомотива» в таком случае станут «Лужники»

    «РЖД» совместно с «Локомотивом» планирует реконструировать или снести домашний стадион клуба «РЖД Арена». Решение о судьбе сооружения будет принято в ближайшее время.

    Где появится новый стадион «Локомотива» в случае сноса «РЖД Арены», пока не решено.

    • На время строительных работ московский клуб переедет в «Лужники».
    • Текущий матч 30-го тура РПЛ против «Урала» может стать для «Локомотива» последним на «РЖД Арене».
    • С зимы «Локомотив» уже тренируется в «Лужниках», поскольку база в Баковке на ремонте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +872

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Лучше Оренбургу и Алании помогите стадики достроить, буржуи

      0
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      Рейтинг: +9706

      BRO_football 1 час назад

      Так ведь реконструкция была в 2017 году. Всё равно не помогло? Бабки просто на ветер выкинули?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18946

      slavutiq70 1 час назад

      Ну не знаю стадион очень молод для сноса 2002 году только вступил в строй,,,я даже не помню не одного случая когда сносили 20 летние стадионы он просто ещё юноша по меркам стадионов,,,,

      0
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      Рейтинг: +463

      Nayturs 2 часа назад

      Похоже деньги от продажи Мухина нужно срочно обналичить

      0
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      Рейтинг: +3128

      Semenycch 2 часа назад

      Что не так со стадионом Локо?

      1
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      Рейтинг: +20297

      bset 2 часа назад

      Грустно, что в Москве стадионы строят, Лужники матчи не принимают, есть еще стадион Торпедо, а за Уралом стадионы не появляются от слова совсем...

      0
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      Рейтинг: +1154

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Бомжей из нас делают ))))))))))))) гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +3577

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Чего??? Снести такой стадик?

      2
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      Рейтинг: +1154

      Красногорск_Фан > Из Твери Леха 2 часа назад

      Идея бредовая, согласен. С точки зрения болельщиков она всем устраивает. Привычная, уютная, своя. Деньги РЖД некуда девать. Не пилятся иначе. С игроками контракты продлевать не торопятся, зато стадион построить вместо совершенно функционального - это пожалуйста.

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