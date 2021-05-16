Акинфеев рассматривает вариант завершения карьеры в следующем году

Следующий сезон РПЛ может стать для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева последним в карьере. Игроку 35 лет, и он думает об уходе из футбола.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Ильи Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», – сообщил источник.