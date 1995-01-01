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    Акинфеев рассматривает вариант завершения карьеры в следующем году

    Следующий сезон РПЛ может стать для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева последним в карьере. Игроку 35 лет, и он думает об уходе из футбола.

    «Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Ильи Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», – сообщил источник.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Со сборной России он брал бронзу Евро-2008.
    • ЦСКА по итогам нынешнего сезона может не попасть в еврокубки.

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    Источник: «Чемпионат»

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