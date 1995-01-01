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    Eurostavka: вратарь «Химок» Лантратов может перейти в ЦСКА

    ЦСКА может усилить вратарскую линию голкипером «Химок» Ильей Лантратовым. Трансфер может состояться летом.

    Контракт игрока с химчанами действует до 2023 года. Футболист стоит 1,2 миллиона евро.

    • 25-летний Лантратов провел 29 матчей в сезоне РПЛ, пропустил 39 голов и 10 раз отыграл на ноль.
    • Лантратов – воспитанник белгородского футбола.
    • ЦСКА может не попасть в еврокубки на следующий сезон.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Lucky_Strike 54 минуты назад

      Какой смысл в его переходе, если есть Акинфеев и в резерве Помазун

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