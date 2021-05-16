Eurostavka: вратарь «Химок» Лантратов может перейти в ЦСКА

ЦСКА может усилить вратарскую линию голкипером «Химок» Ильей Лантратовым. Трансфер может состояться летом.
Контракт игрока с химчанами действует до 2023 года. Футболист стоит 1,2 миллиона евро.
- 25-летний Лантратов провел 29 матчей в сезоне РПЛ, пропустил 39 голов и 10 раз отыграл на ноль.
- Лантратов – воспитанник белгородского футбола.
- ЦСКА может не попасть в еврокубки на следующий сезон.
Источник: Eurostavka
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