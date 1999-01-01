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    Гончаренко: «Краснодару» нужна свежая кровь – трансферы и игроки академии»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о победе над «Ростовом» в заключительном матче тура РПЛ, а также подвел итоги сезона.

    «Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне. Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить. У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.

    К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.

    После моего прихода в «Краснодар» что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь – трансферы и игроки нашей академии», – сказал Гончаренко.

    • Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года.
    • Команда заняла десятое место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20775

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Гончаренко хочет крови. Галицкий ему её пустит.

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