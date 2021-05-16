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  • Гончаренко: «Краснодару» нужна свежая кровь – трансферы и игроки академии»

Гончаренко: «Краснодару» нужна свежая кровь – трансферы и игроки академии»

16 мая 2021, 21:59
3

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о победе над «Ростовом» в заключительном матче тура РПЛ, а также подвел итоги сезона.

«Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне. Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить. У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.

К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.

После моего прихода в «Краснодар» что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь – трансферы и игроки нашей академии», – сказал Гончаренко.

  • Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года.
  • Команда заняла десятое место в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1621193632
Гончаренко хочет крови. Галицкий ему её пустит.
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Cubinec1989
1621228369
Молодежь конечно нужна...но есть опасение что с ней станет то же что и с Игнатьевым, Шапи, Уткиным- спады и жажда денег, а не побед
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Дедуктор
1621236600
Витёк, уводи из конюшни Дивеева-Облякова-Эджуке. Еще бы из Казани Хвичу прихватить. И всё у тебя получится уже в следующем сезоне. Команда будет - бомба!
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