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    Головин: «Это мой лучший сезон»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин считает текущий сезон лучшим в карьере. При этом россиянин с августа по январь был травмирован.

    «Да, думаю, это мой лучший сезон. Не могу объяснить, почему. Я очень рад развиваться в «Монако» – команде, которая хорошо играет в футбол», – сказал Головин.

    • В этом сезоне Головин провeл за «Монако» 23 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных пасов.
    • «Монако» сохраняет шансы на чемпионство.
    • Головин попал в расширенный список сборной России на Евро-2020.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4017

      solodealer 2 часа назад

      Печально...



















































      Печалька))))





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