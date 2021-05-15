Головин: «Это мой лучший сезон»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает текущий сезон лучшим в карьере. При этом россиянин с августа по январь был травмирован.

«Да, думаю, это мой лучший сезон. Не могу объяснить, почему. Я очень рад развиваться в «Монако» – команде, которая хорошо играет в футбол», – сказал Головин.