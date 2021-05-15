Олег Иванов: «Сильно сомневаюсь, что Сергеев в РПЛ забьет больше десяти голов»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов поделился ожиданиями от выступления в РПЛ форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«На месте Сергеева не обольщался бы. Да, в ФНЛ он сокрушил все рекорды, наколотил 40 мячей. Но в свое время я играл в первой лиге с ребятами, которые каждый год забивали там минимум двадцатник, – Асильдаров, Алхимов, Зебелян.

К сожалению, в РПЛ никто из них не раскрылся. Хотя уровень ФНЛ тогда был на порядок выше, чем сегодня.

Сергеев – парень шустрый, играющий. В финале [Кубка России] здорово поучаствовал в голевой атаке, отдал пас пяткой.

Однако сильно сомневаюсь, что в РПЛ он забьет больше десяти мячей. Здесь защитники серьезнее, такой вольницы, как в первом дивизионе, уже не будет», – считает Иванов.