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    Олег Иванов: «Сильно сомневаюсь, что Сергеев в РПЛ забьет больше десяти голов»

    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов поделился ожиданиями от выступления в РПЛ форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

    «На месте Сергеева не обольщался бы. Да, в ФНЛ он сокрушил все рекорды, наколотил 40 мячей. Но в свое время я играл в первой лиге с ребятами, которые каждый год забивали там минимум двадцатник, – Асильдаров, Алхимов, Зебелян.

    К сожалению, в РПЛ никто из них не раскрылся. Хотя уровень ФНЛ тогда был на порядок выше, чем сегодня.

    Сергеев – парень шустрый, играющий. В финале [Кубка России] здорово поучаствовал в голевой атаке, отдал пас пяткой.

    Однако сильно сомневаюсь, что в РПЛ он забьет больше десяти мячей. Здесь защитники серьезнее, такой вольницы, как в первом дивизионе, уже не будет», – считает Иванов.

    • «Крылья» досрочно вышли в РПЛ.
    • 40 голов Сергеева за сезон – это новый рекорд результативности ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2451

      Дедуктор 21 минуту назад

      Сергеев - игрок для Краснодара. Там он забьет много больше, чем 10.
      А, к примеру, в Рубине и Хвиче о десятке только мечтать.

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      Рейтинг: +4010

      solodealer 55 минут назад

      Сам-то понял, что "спрогнозировал"?)))
      У нас в РПЛ лучшие "бомбардиры" из миллионерских команд из года в год едва за 15 "переваливают!
      Выдать десяток с клубом, вышедшим из ФНЛ, да это будет суперфеноменально! Пожалуй, покруче, чем 40 в первом)))

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      Рейтинг: +5296

      Cleaner 2 часа назад

      Это смотря за какую команду Сергеев играть будет. Если за Крылья, то да, десять максимум. Если перейдет в клуб посильнее, то и Азмуна подвинуть сможет...

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      Рейтинг: +12651

      KLIM777 3 часа назад

      Да какие 10 голов, от силы 5 с пенальти

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      Рейтинг: +1625

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      А в Рпл много кто больше 10 забивает? Среднее число мячей лучшего бомбардира 15-18... Это тебе не Бундеслига где по 30-40 мячей клепают. 10 голов это вполне нормальный результат для Крыльев. А Сергеев вообще заявлял что кипами будет забивать в рпл? Нет)) Фантазии диванных экспертов... В автобусной РПл и Левандовский будет 15 забивать.

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      Рейтинг: +10137

      Hektor 84 3 часа назад

      В то время и рпл была на порядок выше, и такие посредственности там не играли. Тебе вообще какое дело сколько он голов наколотит? Или жаба душит? Ты лучше следи за собой и игрой твоей команды.

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