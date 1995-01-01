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    Роберт Зебелян

    Имя Роберт
    Отчество Артакович
    Фамилия Зебелян
    Состав Без клуба
    Родной город Сочи
    Гражданство
    Воспитаник Сочи-04 (Сочи)
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Вес 82
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