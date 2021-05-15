Ерохин – о невызове в сборную России на Евро-2020: «Не накручивал себя, что это конец жизни»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своем отношении к непопаданию в расширенную заявку сборной России для подготовки к Евро-2020.

«Конечно, хотелось быть в расширенном списке сборной, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Не накручивал себя, что это конец жизни. Жизнь продолжается. Будем болеть за команду, чтобы она успешно выступила.

В России достаточно много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную. Молодежь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор», – сказал Ерохин.