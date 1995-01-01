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    Ерохин – о невызове в сборную России на Евро-2020: «Не накручивал себя, что это конец жизни»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своем отношении к непопаданию в расширенную заявку сборной России для подготовки к Евро-2020.

    «Конечно, хотелось быть в расширенном списке сборной, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Не накручивал себя, что это конец жизни. Жизнь продолжается. Будем болеть за команду, чтобы она успешно выступила.

    В России достаточно много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную. Молодежь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор», – сказал Ерохин.

    • Россияне сыграют на групповом этапе Евро с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • 31-летний Ерохин выступает за сборную с 2016 года, забил 1 мяч в 26 играх.
    • В сезоне-2020/21 хавбек провел за «Зенит» 31 матч, отличился 8 голами и 3 ассистами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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