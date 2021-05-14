Дзюба: «Костюм Дэдпула мне привезли после матча, иначе выглядел бы клоуном»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему не привез заранее на стадион костюм Дэдпула, в котором он вышел на церемонию награждения по случаю чемпионства.

«Костюм Дэдпула мне привезли после матча. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, мы бы проиграли. Я бы выглядел полным клоуном!», – сообщил Дзюба.