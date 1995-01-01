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    Дзюба: «Костюм Дэдпула мне привезли после матча, иначе выглядел бы клоуном»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему не привез заранее на стадион костюм Дэдпула, в котором он вышел на церемонию награждения по случаю чемпионства.

    «Костюм Дэдпула мне привезли после матча. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, мы бы проиграли. Я бы выглядел полным клоуном!», – сообщил Дзюба.

    • «Дэдпул» – американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
    • Дзюба в составе «Зенита» стал чемпионом России третий раз подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      omddhlhfxtjk 1 час назад


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      Рейтинг: +5277

      Cleaner 1 час назад

      Клоун по любому. Заказал то ты его ЗАРАНЕЕ!

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      Рейтинг: +2632

      FENIX-SL 1 час назад

      точно не выглядел
      это было круто
      9 мая что ж не прошелся в нем еще

      0
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      Рейтинг: +20274

      bset 1 час назад

      Как хорошо, что Дзюба не выглядел клоуном)))

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