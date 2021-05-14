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  • Агент Смолова – о непопадании в заявку сборной на Евро: «Федор не обижен, он зол»

Агент Смолова – о непопадании в заявку сборной на Евро: «Федор не обижен, он зол»

14 мая 2021, 15:00
12

Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» Федора Смолова, прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его клиента в расширенную заявку для подготовки к Евро-2020.

– Федор очень обижен выбором Станислава Черчесова?

– Он не обижен, он зол. Ну, это нормальное чувство спортсмена.

– Вы можете сказать несколько слов по поводу этого решения Станислава Черчесова?

– Я могу. Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если вы помните, я был, наверное, единственный представитель отрасли, который до чемпионата мира его и поддерживал, и понимал, что он делает.

Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решением несправедливым. Но мое ощущение несправедливости основано на вкусовщине.

Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы.

Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Смолов Федор
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1620994595
"Но был один петушара!"(с)2018 Да вся страна зла на этого полупокера за "панёнку с х.ером" против Хорватов. пускай вечно сидит и гадит посредине поля. Упырь синерукий.. Что -то я много написал.Простите,взбесило. зол он,видите-ли...
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порт
1620995205
Пусть Федя со злости разбомбит своё авто, он это умеет.
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Сильвербой
1620995825
Так пусть забивает как Левандовский, вопросов не будет! А если он дно, значит и место его на дне!
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upiter622
1620997623
Самодовольный дурачок!Ему цена 500 рублей!)))
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slavа0508
1620998254
Федя ты себя уже показал , при всей любви или не любви к Дзюбе он и то на голову сильнее Феди ,,,,,
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paracetamol
1621003055
Пусть на себя обижается за провальную игру в четвертьфинала ЧМ! Ненадежный.
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Benifacto
1621006245
он че думает что у всей страны амнезия? и его поддержат типо...смешной...
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Дедуктор
1621007850
Смолов в сборной - это инородное тело. Гламурное чмо в среде туповатых, но бойцов. Сергеева бы лучше начали в сборной обкатывать. Гигантский потенциал у парня имеется.
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Hektor 84
1621008661
Зол он должен быть на себя. Играть надо без спадов и регулярно забивать. А не так что весь сезон дурня гонять и в конце сезона забить голов 5. И злится он. Смешной утырок.
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sochi-2013
1621010130
Может и получился бы из Феди футболист высокого класса, если бы в молодости с ним поработал хороший психолог. Тренер должен был обратить на его инфантильность и неуверенность в себе, после второй или третьей татуировки. Вся эта роспись из-за комплексов, но если некоторые (типа Ибрагимовича) с возрастом их перебарывают и обращают в спортивную ( и не только) злость, а "типа Федя" только добавляют картинок, но неуверенность остается.
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