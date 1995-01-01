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    Агент Смолова – о непопадании в заявку сборной на Евро: «Федор не обижен, он зол»

    Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» Федора Смолова, прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его клиента в расширенную заявку для подготовки к Евро-2020.

    – Федор очень обижен выбором Станислава Черчесова?

    – Он не обижен, он зол. Ну, это нормальное чувство спортсмена.

    – Вы можете сказать несколько слов по поводу этого решения Станислава Черчесова?

    – Я могу. Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если вы помните, я был, наверное, единственный представитель отрасли, который до чемпионата мира его и поддерживал, и понимал, что он делает.

    Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решением несправедливым. Но мое ощущение несправедливости основано на вкусовщине.

    Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы.

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    Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10944

      paracetamol 22 минуты назад

      Пусть на себя обижается за провальную игру в четвертьфинала ЧМ! Ненадежный.

      0
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      Рейтинг: +8

      omddhlhfxtjk 1 час назад


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      -1
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      Рейтинг: +18916

      slavutiq70 1 час назад

      Федя ты себя уже показал , при всей любви или не любви к Дзюбе он и то на голову сильнее Феди ,,,,,

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      Рейтинг: +1910

      upiter622 1 час назад

      Самодовольный дурачок!Ему цена 500 рублей!)))

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      Рейтинг: +6980

      Сильвербой 2 часа назад

      Так пусть забивает как Левандовский, вопросов не будет! А если он дно, значит и место его на дне!

      1
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      Рейтинг: +5346

      порт 2 часа назад

      Пусть Федя со злости разбомбит своё авто, он это умеет.

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      Рейтинг: +2244

      Алехсбургер. 2 часа назад

      "Но был один петушара!"(с)2018

      Да вся страна зла на этого полупокера за "панёнку с х.ером" против Хорватов.
      пускай вечно сидит и гадит посредине поля.
      Упырь синерукий..

      Что -то я много написал.Простите,взбесило.
      зол он,видите-ли...

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