Агент Смолова – о непопадании в заявку сборной на Евро: «Федор не обижен, он зол»

Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» Федора Смолова, прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его клиента в расширенную заявку для подготовки к Евро-2020.

– Федор очень обижен выбором Станислава Черчесова?

– Он не обижен, он зол. Ну, это нормальное чувство спортсмена.

– Вы можете сказать несколько слов по поводу этого решения Станислава Черчесова?

– Я могу. Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если вы помните, я был, наверное, единственный представитель отрасли, который до чемпионата мира его и поддерживал, и понимал, что он делает.

Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решением несправедливым. Но мое ощущение несправедливости основано на вкусовщине.

Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы.