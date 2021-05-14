Худяков: «РФС правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал правильным отказ РФС выдать лицензию для выступления в РПЛ «Оренбургу».

«Считаю, что РФС абсолютно правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии. Даже на нашем примере видно, что ни к чему хорошему такие исключения не приводят. Это болезненно и неприятно, но нужно это признать. Хотя ситуации у нас с «Оренбургом» совершенно разные и слова господина Столыпина звучат просто абсурдно и нелепо.

У «Тамбова» с определенного момента не было и нет финансирования, деньги просто перестали поступать в клуб. Да даже и в лучшие годы наш бюджет был минимальным и не на что кроме зарплат и нормального функционирования клуба денег не было. У «Оренбурга» же в этом плане все стабильно.

В чем была проблема заранее позаботиться о реконструкции стадиона? Тем более если перед командой стояла задача вернуться в РПЛ и об этом было известно еще в начале сезона. Поэтому не нужно тут никаких сравнений и аналогий, нужно заниматься своими проблемами», – сказал Худяков.

«Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.

Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.

«Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»