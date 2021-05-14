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  • Худяков: «РФС правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии»

Худяков: «РФС правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии»

14 мая 2021, 09:36
5

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал правильным отказ РФС выдать лицензию для выступления в РПЛ «Оренбургу».

«Считаю, что РФС абсолютно правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии. Даже на нашем примере видно, что ни к чему хорошему такие исключения не приводят. Это болезненно и неприятно, но нужно это признать. Хотя ситуации у нас с «Оренбургом» совершенно разные и слова господина Столыпина звучат просто абсурдно и нелепо.

У «Тамбова» с определенного момента не было и нет финансирования, деньги просто перестали поступать в клуб. Да даже и в лучшие годы наш бюджет был минимальным и не на что кроме зарплат и нормального функционирования клуба денег не было. У «Оренбурга» же в этом плане все стабильно.

В чем была проблема заранее позаботиться о реконструкции стадиона? Тем более если перед командой стояла задача вернуться в РПЛ и об этом было известно еще в начале сезона. Поэтому не нужно тут никаких сравнений и аналогий, нужно заниматься своими проблемами», – сказал Худяков.

  • «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
  • Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
  • «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Тамбов
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1620978947
Вот засранец - создал прецедент, из-за которого ужесточились требования, которые накрыли Оренбург. Мало того - теперь еще и наглости хватает вякать и подфунькивать
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JTherry
1620984975
правильно сказал Худяков - с дерьмовой инфраструктурой стадиона нечего соваться в РПЛ, с 2016 года можно было провести реконструкцию стадиона, который сейчас больше курятник напоминает...
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plehanov6
1621056937
Что-то этот правильный гаденыш, год назад пел совершенно другую арию! Сами обосрались, других подставили, а теперь еще и открыто злорадствуют! Говнюки, одно слово!
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