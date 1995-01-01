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    Mirror: Зидан считает январский уход Эдегора в «Арсенал» ошибкой

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет, что зимой согласился на аренду хавбека Мартина Эдегора в «Арсенал».

    Как сообщает Mirror со ссылкой на Defensa Central, француз считает, что с 22-летним футболистом в составе мадридцы уже выиграли бы чемпионство.

    По мнению Зидана, команде во второй части сезона не хватило качественной ротации в полузащите.

    • Эдегор провел за «Арсенал» 18 матчей и забил 2 гола.
    • «Реал» идет в Примере на 3-м месте, имея игру в запасе.
    • Норвежец сменил клуб из-за дефицита игровой практики.

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    Источник: Mirror

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