Mirror: Зидан считает январский уход Эдегора в «Арсенал» ошибкой

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет, что зимой согласился на аренду хавбека Мартина Эдегора в «Арсенал».

Как сообщает Mirror со ссылкой на Defensa Central, француз считает, что с 22-летним футболистом в составе мадридцы уже выиграли бы чемпионство.

По мнению Зидана, команде во второй части сезона не хватило качественной ротации в полузащите.