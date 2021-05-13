Mirror: Зидан считает январский уход Эдегора в «Арсенал» ошибкой

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет, что зимой согласился на аренду хавбека Мартина Эдегора в «Арсенал».
Как сообщает Mirror со ссылкой на Defensa Central, француз считает, что с 22-летним футболистом в составе мадридцы уже выиграли бы чемпионство.
По мнению Зидана, команде во второй части сезона не хватило качественной ротации в полузащите.
- Эдегор провел за «Арсенал» 18 матчей и забил 2 гола.
- «Реал» идет в Примере на 3-м месте, имея игру в запасе.
- Норвежец сменил клуб из-за дефицита игровой практики.
Источник: Mirror