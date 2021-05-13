Сергеев – о проигранном финале Кубка: «Не получилось праздника ни для нас, ни для Самары»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» в финале Кубка России.

«Даже не знаю, что сказать... Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали на игру, команду. Мы прошли такой тяжелый путь, дошли до финала, играли достойно.

Нам не повезло, повезло «Локомотиву». Так что поздравляю их с победой в Кубке. Эмоции, конечно, отрицательные. Мы хотели победить. Но не получилось праздника ни для нас, ни для Самары.

Была ли особая установка на игру против команды РПЛ? Да нет, установка была показать свою игру. Мы выглядели очень достойно, в первом тайме переиграли [соперника] полностью. Да, у всех бывают ошибки. Не знаю, что еще сказать.

Выходил на матч спокойно. Конечно, это финал, но они такие же футболисты, как и мы. Мы ничего не боялись. Думаю, все это видели. На поле была команда», – сказал Сергеев.