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    Сергеев – о проигранном финале Кубка: «Не получилось праздника ни для нас, ни для Самары»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» в финале Кубка России.

    «Даже не знаю, что сказать... Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали на игру, команду. Мы прошли такой тяжелый путь, дошли до финала, играли достойно.

    Нам не повезло, повезло «Локомотиву». Так что поздравляю их с победой в Кубке. Эмоции, конечно, отрицательные. Мы хотели победить. Но не получилось праздника ни для нас, ни для Самары.

    Была ли особая установка на игру против команды РПЛ? Да нет, установка была показать свою игру. Мы выглядели очень достойно, в первом тайме переиграли [соперника] полностью. Да, у всех бывают ошибки. Не знаю, что еще сказать.

    Выходил на матч спокойно. Конечно, это финал, но они такие же футболисты, как и мы. Мы ничего не боялись. Думаю, все это видели. На поле была команда», – сказал Сергеев.

    • «Локо» победил со счетом 3:1 и в 9-й раз выиграла этот трофей.
    • «Крылья» уступили во всех четырех финалах Кубка, в которых участвовали.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6973

      Сильвербой 5 минут назад

      Я не понимаю откуда берутся похвалы и дифирамбы КС? Полутрупы играли с трупами, о какой игре вообще речь!? Передвижение "тухляка" по полю, с обеих сторон! Вот эти, которые выйдут сейчас в РПЛ, пачками скупят "игроков" у тех кто вылетел, в следующем году опять в ФНЛ и так по кругу! А их чуть ли уже не героями нации, за просер полутрупам!

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      Рейтинг: +5247

      Cleaner 8 минут назад

      Локо с заслуженной победой.

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      Рейтинг: +5247

      Cleaner 9 минут назад

      Иван Сергеев, вы хотели сыграть с Локомотивом так, как играете с командами ФНЛ. Типа забьем на один гол больше и возьмем Кубок. Так нельзя. Нужно уважать соперника. Играть с ним предельно насытив оборону. С такими косяками у своих ворот Локо не обыграть.

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      Рейтинг: +369

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Крылья сыграли достойно!!! Только вот установка на игру немного неподходящая была. Невозможно было все 90 минут минут отыграть в темпе первого тайма. Но как ни крути тренерский штаб и игроки Крыльев заслужили только слов похвалы, молодцы, респект вам. Лично я буду переживать за Крылья в следующем сезоне РПЛ

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      Рейтинг: +1706

      фанат джигурды > FCLM_FCRM 1 час назад

      И для нас КС всегда были неудобным соперником. Просто вчера мы моменты использовали, а они (в т.ч. Сергеев) нет.

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