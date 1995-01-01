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    Кубок России. «Локомотив» обыграл в финале «Крылья Советов» и в девятый раз взял трофей

    «Локомотив» взял очередной Кубок России. В решающем матче москвичи в Нижнем Новгороде победили «Крылья Советов».

    Победный мяч забил форвард Федор Смолов, которого не включили в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

    Кубок России. Финал

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 15; 1:1 – Сарвели, 22; 2:1 – Смолов, 48 (с пенальти); 3:1 – Мурило, 84.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Мурило, 76), Пабло, Рыбчинский, Баринов (Куликов, 46), Мухин (Магкеев, 67), Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 75), Смолов (Эдер, 87), Камано.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Божин (Чернов, 90+2), Солдатенков, Горшков, Якуба (Витюгов, 44), Алвеш, Ежов (Ефремов, 90+2), Зиньковский, Сергеев, Сарвели.

    Предупреждения: Пабло, 51; Камано, 64; Рыбчинский, 90 – Якуба, 17.

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии48
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      Рейтинг: +112

      Venom888 8 минут назад

      Смотрим следующую игру КС с Балтикой))

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      Рейтинг: +47280

      portero > Venom888 1 минуту назад

      Балтике надо отдать три очка, пусть поиграют переходные игры, у них есть шанец. Если конечно Алания потеряет очки....

      0
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      Рейтинг: +8402

      Вомбат 23 минуты назад

      Думаю, что с такими игроками в линии обороны Крыльям на 5-6 место не подняться. Зато атакующая игра у команда поставлена, и команда в целом очень симпатичная. Надеюсь они закрепятся в РПЛ. Даже уверен -- если не будет финансовых проблем, наверняка закрепятся. Ну а Локо с закономерной победой в кубке!

      2
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      Рейтинг: +13744

      JTherry 25 минут назад

      поражение тренерское, Осинькин зря выпустил в защиту молодых ребят, мог бы и Комбарова с Черновым выпустить... а так - сами забили гол-красавец, а в защите столько ошибок наделали, что выиграть эту встречу было невозможно, ляпы Локо в этом сезоне не прощает... с победой, Локо! а Крыльям - усиливать состав и... не вешать носа...

      2
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      Рейтинг: +4580

      sochi-2013 28 минут назад

      Поздравляю Самару с хорошей командой, а вратарь вообще может вырасти в звезду!

      2
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      Рейтинг: +984

      wobaekat 33 минуты назад

      Крылья спокойно бы заняли место в топ 5-6 в рпл. Интересная команда. Не расстраивайтесь, еще все впереди!

      2
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      Рейтинг: +12733

      Garrincha58 > wobaekat 27 минут назад

      теперь точно растащат, если бы они вышли в ЛЕ то игроки бы остались, а так могут и соблазниться более выгодными контрактами

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      Рейтинг: +85575

      zigbert 36 минут назад

      Локомотив с победой в Кубке России! Игра получилась интересной. Крылья Советов в первом тайме имела преимущество.Однако на всю игру их явно не хватило. Пенальти в начале второго тайма пожалуй был решающим моментом в игре, когда Локомотив уже стал контролировать ход игры. А гол Мурило вообще снял все вопросы о победителе. Крыльям не расстраиваться они показали достойную игру.

      3
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      Рейтинг: +654

      xkixerx 37 минут назад

      C 9 КУБКОМ КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ!!!! В 1 тайме было напряжно, но взяли свое во 2!!! Спасибо команде и тренеру!!! А за зеню не переживайте, найдет их еще своя карма рано или поздно!

      1
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      Рейтинг: +12733

      Garrincha58 > xkixerx 26 минут назад

      какая карма? смотри за своей

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      Рейтинг: +6364

      Владислав Vlad 38 минут назад

      Вот только не понятно - за что фанаты Локо кидали во вратаря КС бутылки???
      За то, что он им показал "уши"?
      Может быть "Жертва расизма" объяснит этим обморокам, что вратарь может показывать всё, что угодно, а фанаты должны сидеть тихо.)))

      2
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      Рейтинг: +1095

      Красногорск_Фан > Владислав Vlad 22 минуты назад

      дебилы есть в любой команде. Жаль что в целом про болельщиков клуба судят по отдельным дебилам. Мне жаль что у нас их тоже есть.

      0
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      Рейтинг: +6364

      Владислав Vlad 40 минут назад

      В игре понравился гол, который забили КС.
      Было чувство, что Локомотив играет против европейской команды, типа Словена или Спарты. У КС были моменты, причём моменты не бей-беги, а комбинации, и это радует.
      Интересно было смотреть на КС.
      Ну, а Локо с кубком.

      2
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      Рейтинг: +7036

      GoLenaStop 46 минут назад

      КС - симпатичная команда.
      Но результат матча был предсказуем, кочегары были живее.
      КС не хватило сил и везения...
      Волжане провели шикарный матч, отличное получилось зрелище!
      Спасибо командам и удачи в следущем сезоне РПЛ!!!
      Единственный минус этого матча - долбодятлы комментаторы.
      Всем удачи! С ув.

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