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  • Кубок России. «Локомотив» обыграл в финале «Крылья Советов» и в девятый раз взял трофей

Кубок России. «Локомотив» обыграл в финале «Крылья Советов» и в девятый раз взял трофей

12 мая 2021, 21:56
87

«Локомотив» взял очередной Кубок России. В решающем матче москвичи в Нижнем Новгороде победили «Крылья Советов».

Победный мяч забил форвард Федор Смолов, которого не включили в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Кубок России. Финал

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 15; 1:1 – Сарвели, 22; 2:1 – Смолов, 48 (с пенальти); 3:1 – Мурило, 84.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Мурило, 76), Пабло, Рыбчинский, Баринов (Куликов, 46), Мухин (Магкеев, 67), Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 75), Смолов (Эдер, 87), Камано.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Божин (Чернов, 90+2), Солдатенков, Горшков, Якуба (Витюгов, 44), Алвеш, Ежов (Ефремов, 90+2), Зиньковский, Сергеев, Сарвели.

Предупреждения: Пабло, 51; Камано, 64; Рыбчинский, 90 – Якуба, 17.

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (87)
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vek410
1620846004
Отличная игра от Крыльев! Очень жаль, что кубок не приедет к нам опять :(
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Рубинище
1620846687
Паровоз с очередным трофеем. Кое как обыграли команду первой лиги. Крылья мне оч. понравились, да можно придраться, но молодцы в следущ. сезоне наведут шороху и многим подпортят нервы. Локо желаю удачи в еврокубках.
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Владислав Vlad
1620847636
В игре понравился гол, который забили КС. Было чувство, что Локомотив играет против европейской команды, типа Словена или Спарты. У КС были моменты, причём моменты не бей-беги, а комбинации, и это радует. Интересно было смотреть на КС. Ну, а Локо с кубком.
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xkixerx
1620847810
C 9 КУБКОМ КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ!!!! В 1 тайме было напряжно, но взяли свое во 2!!! Спасибо команде и тренеру!!! А за зеню не переживайте, найдет их еще своя карма рано или поздно!
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zigbert
1620847913
Локомотив с победой в Кубке России! Игра получилась интересной. Крылья Советов в первом тайме имела преимущество.Однако на всю игру их явно не хватило. Пенальти в начале второго тайма пожалуй был решающим моментом в игре, когда Локомотив уже стал контролировать ход игры. А гол Мурило вообще снял все вопросы о победителе. Крыльям не расстраиваться они показали достойную игру.
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sochi-2013
1620848354
Поздравляю Самару с хорошей командой, а вратарь вообще может вырасти в звезду!
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JTherry
1620848576
поражение тренерское, Осинькин зря выпустил в защиту молодых ребят, мог бы и Комбарова с Черновым выпустить... а так - сами забили гол-красавец, а в защите столько ошибок наделали, что выиграть эту встречу было невозможно, ляпы Локо в этом сезоне не прощает... с победой, Локо! а Крыльям - усиливать состав и... не вешать носа...
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portero
1620850415
Локо с кубком, наказали за ошибки КС. Ну и фартит Локомотиву сильно...
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paracetamol
1620850963
Крылья хорошо держались, но защита совсем плоха, игроки ошибаются, хотя ловила неплох. В общем, опыта не хвалило. В РПЛ отыграются!
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PAREVG.
1620856494
С Победой всех красно - зеленых. Ездил в Нижний, но билет купить не удалось, матч смотрел по телефону в машине, сейчас на заправке возле Чебоксар, рядом 2 машины с болельщиками КС, они хотя и расстроены поражением. но довольны игрой команды. и надеются на хорошие результаты, в следующем сезоне РПЛ. Сейчас допьем кофе, и провожу их до Казани...
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