Кубок России. «Локомотив» обыграл в финале «Крылья Советов» и в девятый раз взял трофей

«Локомотив» взял очередной Кубок России. В решающем матче москвичи в Нижнем Новгороде победили «Крылья Советов».

Победный мяч забил форвард Федор Смолов, которого не включили в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Кубок России. Финал

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 15; 1:1 – Сарвели, 22; 2:1 – Смолов, 48 (с пенальти); 3:1 – Мурило, 84.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Мурило, 76), Пабло, Рыбчинский, Баринов (Куликов, 46), Мухин (Магкеев, 67), Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 75), Смолов (Эдер, 87), Камано.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Божин (Чернов, 90+2), Солдатенков, Горшков, Якуба (Витюгов, 44), Алвеш, Ежов (Ефремов, 90+2), Зиньковский, Сергеев, Сарвели.

Предупреждения: Пабло, 51; Камано, 64; Рыбчинский, 90 – Якуба, 17.

Результаты Кубка России