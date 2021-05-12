Сергеев – о финале Кубка с «Локо»: «Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Локомотивом».

«Это наша dream team. Команда с большой буквы.

Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперeд так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем всe для победы.

Мы «Крылья»!» – написал Сергеев в инстаграме.

Начало матча в Нижнем Новгороде – в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.