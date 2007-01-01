Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Сергеев – о финале Кубка с «Локо»: «Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Локомотивом».

    «Это наша dream team. Команда с большой буквы.

    Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперeд так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем всe для победы.

    Мы «Крылья»!» – написал Сергеев в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграме Ивана Сергеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10905

      paracetamol 43 минуты назад

      Локо развалился после Питера. Вполне можно КС кубок взять!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85557
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru