Сергеев – о финале Кубка с «Локо»: «Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Локомотивом».
«Это наша dream team. Команда с большой буквы.
Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперeд так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем всe для победы.
Мы «Крылья»!» – написал Сергеев в инстаграме.
- Начало матча в Нижнем Новгороде – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграме Ивана Сергеева