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    Уткин: «Смолова в сборной нет из-за Дзюбы»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

    «В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено.

    Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил. Ставка: эта сборная проиграет Дании», – написал Уткин.

    • В этом сезоне Смолов забил 7 голов в 20 матчах РПЛ.
    • Он включен в резервный список сборной России.

    Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020

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    Источник: Телеграм Василия Уткина

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