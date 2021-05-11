Уткин: «Смолова в сборной нет из-за Дзюбы»

Журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено.

Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил. Ставка: эта сборная проиграет Дании», – написал Уткин.

В этом сезоне Смолов забил 7 голов в 20 матчах РПЛ.

Он включен в резервный список сборной России.

Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020