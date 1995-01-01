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    Черчесов объявит расширенный состав сборной России на Евро 11 мая

    Завтра, 11 мая, будет объявлена расширенная заявка сборной России на Евро-2020, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Итоговая заявка на предстоящий турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдeт в Австрии с 22 по 31 мая.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6796

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Лучше бы , он обьявил об отставке ! Сколько , можно издеваться над нашим футболом ?! Празднуют и гордятся серой победой над саудитами и египтянами !

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