Черчесов объявит расширенный состав сборной России на Евро 11 мая

Завтра, 11 мая, будет объявлена расширенная заявка сборной России на Евро-2020, сообщает пресс-служба национальной команды.

Итоговая заявка на предстоящий турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдeт в Австрии с 22 по 31 мая.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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