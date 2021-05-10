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  • Черчесов объявит расширенный состав сборной России на Евро 11 мая

Черчесов объявит расширенный состав сборной России на Евро 11 мая

10 мая 2021, 14:36
18

Завтра, 11 мая, будет объявлена расширенная заявка сборной России на Евро-2020, сообщает пресс-служба национальной команды.

Итоговая заявка на предстоящий турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдeт в Австрии с 22 по 31 мая.

Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

Источник: телеграм-канал сборной России
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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САДЫЧОК
1620648119
Лучше бы , он обьявил об отставке ! Сколько , можно издеваться над нашим футболом ?! Празднуют и гордятся серой победой над саудитами и египтянами !
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САДЫЧОК
1620650059
Черчесов Лови подсказку...Бери Беленова , Дюпина , Сергеева.....
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NewLife
1620651353
Австрия - вроде второй дом форелевода. Не грех совместить приятное с полезным, а лучше основать там форелевое хозяйство и остаться, сменив профессию.
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Черкизовский Кот
1620653297
Саламыч, если ты читаешь этот коммент, то не бери Джанаева, Лунёва, Гилерме, Нойштедтера, Заболотного, Ерохина, Ахметова, Семёнова, Ионова, и Оздоева.
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paracetamol
1620656065
Стас еще не в дурлечебнице?
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vladimir-7
1620657018
Черчесов обращается к болельщикам, чтобы они назвали итоговый состав сборной, потому, что сам не может, да и раньше не мог.
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alex1951
1620658662
Чабан поздновато спохватился.Чабан понимает,что сие ЕВРО - его лебяжья песенка...... Чабан хоть и не супер пупер ,но и он понимает ,что его заслуженные мастера спорта урожая 2018 года ,ужо почти стухли! На международном уровне они не потянут.Другой уровень. И еще .Минус Кокоша с Мамошей, СомовТатуПендалист и не только...... В ком можно не сомневаться в 3х ЗМС ,из Монако из Вильяреала,из Аталанты ну и 4ый Наш Великий Чемпион тов. Мастур-Дзюбинг)))
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portero
1620662075
Надеюсь Нойштедтера не будет там... А там пофиг кто еще лишь бы в идеальной физ.форме был, ибо с техникой у наших беда.
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zigbert
1620674778
Будут ли новые имена?
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