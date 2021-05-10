Ещенко – о матче с «Химками»: «Мирзов и Глушенков были в «Спартаке». Значит, опасные ребята»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Химок».

«Команда – молодец, набрала ход, очки. Будет интересно, билетов нету. Придет наша торсида, будет болеть. Нам, что смотреть на «Химки»? Надо выигрывать, чтобы занять второе место.

Мирзов и Глушенков? Конечно опасные ребята, раз в «Химках» играют. Серьезно, без шуток. Мирзов раскрылся, Глущенкову надо после травмы набирать форму. Быстрые, техничные ребята. Раз они были в «Спартака», уже опасные», – сказал Ещенко.