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    Ещенко – о матче с «Химками»: «Мирзов и Глушенков были в «Спартаке». Значит, опасные ребята»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Химок».

    «Команда – молодец, набрала ход, очки. Будет интересно, билетов нету. Придет наша торсида, будет болеть. Нам, что смотреть на «Химки»? Надо выигрывать, чтобы занять второе место.

    Мирзов и Глушенков? Конечно опасные ребята, раз в «Химках» играют. Серьезно, без шуток. Мирзов раскрылся, Глущенкову надо после травмы набирать форму. Быстрые, техничные ребята. Раз они были в «Спартака», уже опасные», – сказал Ещенко.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17440

      vladimir-7 2 часа назад

      Мирзов и Мищенко засланные казачки в Химки.

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      Рейтинг: +2218

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Мирзов.
      "Ещенко..34 матча за Химки..в 2005 году?
      -опасный дедушка...будет полезен."

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