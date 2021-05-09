Бускетса после столкновения в игре с «Атлетико» увезли в больницу. У него трещина верхней челюсти

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отправился в медицинское учреждение после участия в матче 35-го тура Примеры против мадридского «Атлетико» (0:0). Футболиста заменили в первом тайме.

Бускетс столкнулся головами с защитником соперника Стефаном Савичем и на 31-й минуте был заменен. У футболиста кружилась голова.

У Бускетса диагностировали ушиб лица и трещину верхней челюсти.