Бускетса после столкновения в игре с «Атлетико» увезли в больницу. У него трещина верхней челюсти

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отправился в медицинское учреждение после участия в матче 35-го тура Примеры против мадридского «Атлетико» (0:0). Футболиста заменили в первом тайме.
Бускетс столкнулся головами с защитником соперника Стефаном Савичем и на 31-й минуте был заменен. У футболиста кружилась голова.
У Бускетса диагностировали ушиб лица и трещину верхней челюсти.
- 32-летний Бускетс в сезоне Примеры провел 33 матча, сделал 4 голевых паса.
- «Барселона» идет в Примере 2-й.
- 11 мая каталонцы в 36-м туре сыграют против «Леванте».
Источник: Marca