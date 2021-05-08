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    Бускетса после столкновения в игре с «Атлетико» увезли в больницу. У него трещина верхней челюсти

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отправился в медицинское учреждение после участия в матче 35-го тура Примеры против мадридского «Атлетико» (0:0). Футболиста заменили в первом тайме.

    Бускетс столкнулся головами с защитником соперника Стефаном Савичем и на 31-й минуте был заменен. У футболиста кружилась голова.

    У Бускетса диагностировали ушиб лица и трещину верхней челюсти.

    • 32-летний Бускетс в сезоне Примеры провел 33 матча, сделал 4 голевых паса.
    • «Барселона» идет в Примере 2-й.
    • 11 мая каталонцы в 36-м туре сыграют против «Леванте».

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    Источник: Marca

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