Eurostavka: «Зенит» подпишет Маркана из «Галатасарая», если Ракицкий покинет команду

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может уйти из клуба в летнее трансферное окно.
В случае, если украинец покинет «Зенит», клуб из Санкт-Петербурга попытается подписать защитника «Галатасарая» Маркана, сообщает Eurostavka.
Стороны уже провели предварительные переговоры. Сумма трансфера 24-летнего бразильца может составить 15 миллионов евро.
Защитником также интересуется «Локомотив», но в клубе нет определенности по трансферному бюджету.
- Ракицкий принял участие в 32 матчах нынешнего сезона, забил гол и отдал 4 голевые передачи.
- Маркан провел 39 матчей за «Галатасарай» в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал ассист.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
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