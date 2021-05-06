Eurostavka: «Зенит» подпишет Маркана из «Галатасарая», если Ракицкий покинет команду

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может уйти из клуба в летнее трансферное окно.

В случае, если украинец покинет «Зенит», клуб из Санкт-Петербурга попытается подписать защитника «Галатасарая» Маркана, сообщает Eurostavka.

Стороны уже провели предварительные переговоры. Сумма трансфера 24-летнего бразильца может составить 15 миллионов евро.

Защитником также интересуется «Локомотив», но в клубе нет определенности по трансферному бюджету.