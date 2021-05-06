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  • Eurostavka: «Зенит» подпишет Маркана из «Галатасарая», если Ракицкий покинет команду

Eurostavka: «Зенит» подпишет Маркана из «Галатасарая», если Ракицкий покинет команду

6 мая 2021, 17:23
12

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может уйти из клуба в летнее трансферное окно.

В случае, если украинец покинет «Зенит», клуб из Санкт-Петербурга попытается подписать защитника «Галатасарая» Маркана, сообщает Eurostavka.

Стороны уже провели предварительные переговоры. Сумма трансфера 24-летнего бразильца может составить 15 миллионов евро.

Защитником также интересуется «Локомотив», но в клубе нет определенности по трансферному бюджету.

  • Ракицкий принял участие в 32 матчах нынешнего сезона, забил гол и отдал 4 голевые передачи.
  • Маркан провел 39 матчей за «Галатасарай» в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал ассист.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках с новостями о футболе и инсайдами от журналиста Ивана Карпова.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Ракицкий Ярослав Маркао
Комментарии (12)
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кто там
1620311730
вираж же удар хватит или уже смирились? или газпром найдёт арийские корни у него?
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Ганнибал Лектор
1620312870
Новость из пальца. Ракицкий еще года 3 отыграет в Зените
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ilichkadr
1620317079
Такого п.из.да.БО.ла, как Eurostavka, ещё не встречал. Если бы да кабы во рту выросли грибы, но они не выросли, поскольку во рту не были!
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Garrincha58
1620317935
ключевое слово, если Ракицкий покинет команду,а он этого хочет в его то возрасте он даже скорее всего останется в Питере после карьеры
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PAREVG.
1620323532
Исчо одын мартыхай... В цветах Зенита, появился чёрный?????
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Вомбат
1620325637
А вот и продолжение так любимого народом сериала "Бред про Зенит."
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