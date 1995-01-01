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    Eurostavka: «Зенит» подпишет Маркана из «Галатасарая», если Ракицкий покинет команду

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может уйти из клуба в летнее трансферное окно.

    В случае, если украинец покинет «Зенит», клуб из Санкт-Петербурга попытается подписать защитника «Галатасарая» Маркана, сообщает Eurostavka.

    Стороны уже провели предварительные переговоры. Сумма трансфера 24-летнего бразильца может составить 15 миллионов евро.

    Защитником также интересуется «Локомотив», но в клубе нет определенности по трансферному бюджету.

    • Ракицкий принял участие в 32 матчах нынешнего сезона, забил гол и отдал 4 голевые передачи.
    • Маркан провел 39 матчей за «Галатасарай» в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал ассист.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках с новостями о футболе и инсайдами от журналиста Ивана Карпова.

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +4145

      Ганнибал Лектор 23 минуты назад

      Новость из пальца. Ракицкий еще года 3 отыграет в Зените

      1
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      Рейтинг: +1167

      кто там 42 минуты назад

      вираж же удар хватит или уже смирились? или газпром найдёт арийские корни у него?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4844

      BarStep > кто там 14 минут назад

      По ходу ты побольше переживаешь на эту тему чем вираж..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3140

      Semenycch 49 минут назад

      Ну и зачем это дерьмо перепечатывать здесь? Ракицкий единственный плеймейкер в команде, у него высокая зарплата, отличные отношения с тренерским коллективом, к тому же он уже староват и найди лучше условия чем в Зените ему не суждено. Тем более, что он, по вполне достоверным слухам, один из тех кто желает присоединения его Родины - Донбасса к России.

      1
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      Рейтинг: +1243

      Миша13 > Semenycch 39 минут назад

      С первым согласен полностью. С Донбассом нет. И так кормим всех потенциальных путинских любителей из Приднестровья , Южной Осетии , Абхазии , Крыма и т.д. В итоги там одна коррупция.

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      Рейтинг: +3140

      Semenycch > Миша13 18 минут назад

      Ты читать не умеешь или не способен уловить смысл напечатанного. Я что здесь политику обсуждаю? Всем нормальным болельщикам известно, что причинами перехода Ракицкого из Шахтера стали именно взгляды на происходящее в Украине. Ракицкий абсолютный фанат своей Родины - Донбасса и когда там началась война он морально стал поддерживать взявших оружие шахтеров. В связи с этим у него испортились отношения с хозяевами Шахтера, некоторыми игроками и болельщиками. Встал вопрос об исключении его из сборной Украины. Ракицкий мужик, не позволил себя иметь, не встал на колени перед расстёгнутой ширинкой, не смотря на смертельную опасность, он проявил жесткий характер и из желания сохранить в живых семью, вышел на контакты со своими земляками Семаком и Тимощуком, а после этого перешел в Зенит.

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