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  • Караваев: «Из «Зенита» попасть в «Челси» легче, чем из «Витесса»

Караваев: «Из «Зенита» попасть в «Челси» легче, чем из «Витесса»

6 мая 2021, 14:59
5

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что не жалеет о возвращении в РПЛ.

– В декабре 2018-го вы говорили мне: «Возможно, через пару лет окажусь в «Челси». Все реально, если работать». Но сейчас вы в «Зените». Да, клуб – чемпион России, но все же не «Челси».

– Мне кажется, что из «Зенита» в клубы уровня «Челси» добраться проще, чем из «Витесса». Даже несмотря на то, что команда из Арнема для молодых считается трамплином. Туда постоянно приходят в аренду из больших клубов и лиг. Но там ты не поиграешь в Лиге чемпионов, не наберешься того опыта, который позволит легче сделать следующий шаг.

И одно дело – когда ты приходишь в аренду в Арнем из самого «Челси», как, например, Маунт, или из «Реала», как Эдегор. И совсем другое – когда тебе нужно не возвращаться, а делать шаг вперед.

– Тем не менее два с половиной года назад вы никуда из Европы не рвались, хотя Россию и не исключали. Ни разу не пожалели, что поехали сюда?

– Нет, конечно. Опять же потому что дважды выиграл золото, другие трофеи. В «Витессе» все-таки тяжеловато конкурировать с «Аяксом» или ПСВ. Но мне скоро 26, это не молодой, но нормальный для футбола возраст, и в принципе все шансы снова оказаться в Европе и заиграть там у меня есть.

– Когда вы решили ехать в Санкт-Петербург, ходили разговоры об интересе к вам из бундеслиги. Он реально был?

– Мне говорили, что какой-то интерес есть, но ни одного клуба не называли. Из этого могу сделать вывод, что предметного интереса и не было.

  • Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году.
  • Он провел 60 матчей за «Зенит», забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Караваев: «Нет проблем постоянно менять фланги в сборной. Скажут – и в воротах выйду»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Витесс Челси Караваев Вячеслав
Комментарии (5)
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кто там
1620302773
Ага. Из клуба который является по сути инкубатором Челси, куда синие своих молодых в основном отправляют играть сложнее чем из зенита. Да уж все поняли что ты за баблом перешёл и игра в Европе тебе в х*й не упёрлась. Скоро 26, а там и 30 не за горами, попадёшь из зенита если только в сочи.
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raritet
1620313991
Чтобы куда-то попасть в английский клуб научитесь поначалу, сударь , играть за Зенит.Что-то не вижу особых причин чтобы Челси не мог бы обойтись без тебя.
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Garrincha58
1620318094
Караваев ты и на уровень Зенита не особо тянешь, какой нафиг Челси
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vladimir-7
1620322969
В Челси попал только Ю. Жирков из ЦСКА.
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Hektor 84
1620761686
Виттес по факту фарм Челси! Что ты несешь? Зенит из года в год обсирается в ЛЧ. Газовое бабло затмило разум?
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