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    Караваев: «Из «Зенита» попасть в «Челси» легче, чем из «Витесса»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что не жалеет о возвращении в РПЛ.

    – В декабре 2018-го вы говорили мне: «Возможно, через пару лет окажусь в «Челси». Все реально, если работать». Но сейчас вы в «Зените». Да, клуб – чемпион России, но все же не «Челси».

    – Мне кажется, что из «Зенита» в клубы уровня «Челси» добраться проще, чем из «Витесса». Даже несмотря на то, что команда из Арнема для молодых считается трамплином. Туда постоянно приходят в аренду из больших клубов и лиг. Но там ты не поиграешь в Лиге чемпионов, не наберешься того опыта, который позволит легче сделать следующий шаг.

    И одно дело – когда ты приходишь в аренду в Арнем из самого «Челси», как, например, Маунт, или из «Реала», как Эдегор. И совсем другое – когда тебе нужно не возвращаться, а делать шаг вперед.

    – Тем не менее два с половиной года назад вы никуда из Европы не рвались, хотя Россию и не исключали. Ни разу не пожалели, что поехали сюда?

    – Нет, конечно. Опять же потому что дважды выиграл золото, другие трофеи. В «Витессе» все-таки тяжеловато конкурировать с «Аяксом» или ПСВ. Но мне скоро 26, это не молодой, но нормальный для футбола возраст, и в принципе все шансы снова оказаться в Европе и заиграть там у меня есть.

    – Когда вы решили ехать в Санкт-Петербург, ходили разговоры об интересе к вам из бундеслиги. Он реально был?

    – Мне говорили, что какой-то интерес есть, но ни одного клуба не называли. Из этого могу сделать вывод, что предметного интереса и не было.

    • Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году.
    • Он провел 60 матчей за «Зенит», забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3192

      raritet 4 минуты назад

      Чтобы куда-то попасть в английский клуб научитесь поначалу, сударь , играть за Зенит.Что-то не вижу особых причин чтобы Челси не мог бы обойтись без тебя.

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      Рейтинг: +1167

      кто там 3 часа назад

      Ага. Из клуба который является по сути инкубатором Челси, куда синие своих молодых в основном отправляют играть сложнее чем из зенита.

      Да уж все поняли что ты за баблом перешёл и игра в Европе тебе в х*й не упёрлась. Скоро 26, а там и 30 не за горами, попадёшь из зенита если только в сочи.

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