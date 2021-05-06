Караваев: «Нет проблем постоянно менять фланги в сборной. Скажут – и в воротах выйду»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что не испытывает трудностей из-за игры на разных позициях в сборной России.

– Комфортно ли вам в сборной постоянно менять фланги?

– Особых проблем нет, быстро переключаюсь. Если бы я никогда не играл слева, было бы сложнее. А я еще в Чехии, в «Яблонеце», полсезона там выходил.

Сейчас в сборной привык к тому, что чаще играю на левом фланге. Но там выходить на любой позиции – это вообще космос. Хоть слева, хоть справа. Скажут – и в воротах выйду.