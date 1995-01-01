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    Караваев: «Нет проблем постоянно менять фланги в сборной. Скажут – и в воротах выйду»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что не испытывает трудностей из-за игры на разных позициях в сборной России.

    – Комфортно ли вам в сборной постоянно менять фланги?

    – Особых проблем нет, быстро переключаюсь. Если бы я никогда не играл слева, было бы сложнее. А я еще в Чехии, в «Яблонеце», полсезона там выходил.

    Сейчас в сборной привык к тому, что чаще играю на левом фланге. Но там выходить на любой позиции – это вообще космос. Хоть слева, хоть справа. Скажут – и в воротах выйду.

    • Караваев провел 23 матча в текущем сезоне РПЛ, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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