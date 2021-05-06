Ари: «Есть варианты в Бразилии и Турции, но я хочу остаться в России»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое будущее.
- Футболист в июне станет свободным агентом.
- 35-летний форвард выступал за «Краснодар» с 2013 года.
- В текущем сезоне в его активе 2 гола в 13 матчах.
– Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.
– Сейчас предложений в России у вас пока нет?
– Конкретных нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.
– Раньше вами интересовались клубы из Турции.
– Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны.
Источник: «РБ-Спорт»