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    Ари: «Есть варианты в Бразилии и Турции, но я хочу остаться в России»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое будущее.

    • Футболист в июне станет свободным агентом.
    • 35-летний форвард выступал за «Краснодар» с 2013 года.
    • В текущем сезоне в его активе 2 гола в 13 матчах.

    – Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.

    – Сейчас предложений в России у вас пока нет?

    – Конкретных нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.

    – Раньше вами интересовались клубы из Турции.

    – Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10020

      Hektor 84 1 час назад

      Этого россиянина надо в СКА Энергию

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      Рейтинг: +24

      Solist345345 1 час назад

      Понятное дело, русский хочет остаться в России. ,

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