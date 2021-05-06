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    Mundo Deportivo: «Барселона» ищет замену Бускетсу, в шорт-листе – Мерино, Локателли и Камавинга

    «Барселона» занимается поиском нового полузащитника, который станет преемником 32-летнего Серхио Бускетса.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Эдуардо Камавинга («Ренн»), Мануэля Локателли («Сассуоло») и Микеля Мерино («Реал Сосьедад»).

    • «Барса» идет на третьем месте в Примере по итогам 34 туров.
    • Контракт Бускетса с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость Камавинга – 60 миллионов евро, Локателли – 35 миллионов, Мерино – 40 миллионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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