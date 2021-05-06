Mundo Deportivo: «Барселона» ищет замену Бускетсу, в шорт-листе – Мерино, Локателли и Камавинга

«Барселона» занимается поиском нового полузащитника, который станет преемником 32-летнего Серхио Бускетса.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Эдуардо Камавинга («Ренн»), Мануэля Локателли («Сассуоло») и Микеля Мерино («Реал Сосьедад»).
- «Барса» идет на третьем месте в Примере по итогам 34 туров.
- Контракт Бускетса с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость Камавинга – 60 миллионов евро, Локателли – 35 миллионов, Мерино – 40 миллионов.
Источник: Mundo Deportivo