В сентябре Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», с Мальтой – в Волгограде

Сборная России официально определилась с местами проведения сентябрьских домашних матчей отбора ЧМ-2022. Одна из них состоится в Волгограде.
«Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты сборная России сыграет в Москве и Волгограде.
1 сентября наши парни примут Хорватию в «Лужниках». А 7 сентября на стадионе «Волгоград Арена» наша команда сыграет с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21:45 мск», – написала сборная.
- Хорватия лидирует в группе.
- Россия занимает 2-е место.
- Мальта – аутсайдер.
Источник: телеграм-канал сборной России