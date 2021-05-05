В сентябре Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», с Мальтой – в Волгограде

Сборная России официально определилась с местами проведения сентябрьских домашних матчей отбора ЧМ-2022. Одна из них состоится в Волгограде.

«Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты сборная России сыграет в Москве и Волгограде.

1 сентября наши парни примут Хорватию в «Лужниках». А 7 сентября на стадионе «Волгоград Арена» наша команда сыграет с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21:45 мск», – написала сборная.