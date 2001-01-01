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    В сентябре Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», с Мальтой – в Волгограде

    Сборная России официально определилась с местами проведения сентябрьских домашних матчей отбора ЧМ-2022. Одна из них состоится в Волгограде.

    «Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты сборная России сыграет в Москве и Волгограде.

    1 сентября наши парни примут Хорватию в «Лужниках». А 7 сентября на стадионе «Волгоград Арена» наша команда сыграет с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21:45 мск», – написала сборная.

    • Хорватия лидирует в группе.
    • Россия занимает 2-е место.
    • Мальта – аутсайдер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1090

      serglider 1 час назад

      Зачем на "домашних" матчах разъезжать по разным городам и играть на разных стадионах? Тем более в Волгоград... по европейским меркам это как играть в разных странах)))

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      Рейтинг: +17374

      vladimir-7 2 часа назад

      В Лужниках зря, весь доход уйдет в карман Оленеводу, лучше бы игра
      была бы в Краснодаре или Ростове, или в Екатеринбурге, или где угодно.

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      Рейтинг: +5658

      vladik12 3 часа назад

      Очень правильно, что сборная "показывается" в провинции.

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