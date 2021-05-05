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  • В сентябре Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», с Мальтой – в Волгограде

В сентябре Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», с Мальтой – в Волгограде

5 мая 2021, 20:30
5

Сборная России официально определилась с местами проведения сентябрьских домашних матчей отбора ЧМ-2022. Одна из них состоится в Волгограде.

«Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты сборная России сыграет в Москве и Волгограде.

1 сентября наши парни примут Хорватию в «Лужниках». А 7 сентября на стадионе «Волгоград Арена» наша команда сыграет с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21:45 мск», – написала сборная.

  • Хорватия лидирует в группе.
  • Россия занимает 2-е место.
  • Мальта – аутсайдер.

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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vladik12
1620236220
Очень правильно, что сборная "показывается" в провинции.
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vladimir-7
1620236919
В Лужниках зря, весь доход уйдет в карман Оленеводу, лучше бы игра была бы в Краснодаре или Ростове, или в Екатеринбурге, или где угодно.
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serglider
1620241615
Зачем на "домашних" матчах разъезжать по разным городам и играть на разных стадионах? Тем более в Волгоград... по европейским меркам это как играть в разных странах)))
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paracetamol
1620283588
С Мальтой будет ключевая встреча, будут разыгрывать приз - кто дурнее!
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