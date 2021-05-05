Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «На «Крыльях» колоссальные, неотдаваемые долги. Может, «Оренбург» понадежнее будет?»

Уткин: «На «Крыльях» колоссальные, неотдаваемые долги. Может, «Оренбург» понадежнее будет?»

5 мая 2021, 17:54
11

Видеоблогер и журналист Василий Уткин высказался о проблемах «Оренбурга» с получением лицензии для участия в РПЛ.

«Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал – и про себя хохочу).

Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем «Оренбург» хуже «Крыльев Советов». У «Оренбурга» вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у «Крыльев Советов»?

На «Крыльях» ведь колоссальные долги. Об этом писалось. Они неотдаваемые, рано или поздно это аукнется жесточайше, причем по щелчку. В момент.

Станете скидываться на «Крылья» тогда, уважаемые субъекты РПЛ? Если так, вас вряд ли поддержит Григорий Иванов. Может, «Оренбург» с фингарантиями-то понадежней будет?

Но самое веселое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный «Оренбург» просит допустить его в турнир «в виде исключения».

Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона – это не исключение. Как раз это и есть правило.

А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради ЧМ, например. Может, стадион в Самаре – заслуга клуба? Да нет. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин», – написал Уткин в телеграме.

  • «Крылья» досрочно вышли в РПЛ.
  • «Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ.
  • Их стадионы находятся на реконструкции.

Уткин: «Нужно пересмотреть требования лицензирования. Матчи «Оренбурга» с «Арсеналом» или «Уралом» не отличаются от ФНЛ»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Оренбург Уткин Василий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1620227288
что то в этом есть и разумного но решают там на верху и там им нужно чтобы стадион в Самаре функционировал так как это наследие ЧМ а то получается три стадиона не функционируют в РПЛ
Ответить
Александр Став
1620227370
в Саранске стадион простаивает. Можно там базировать команду по принципу Динамо Спб и переезда его в Сочи
Ответить
vladimir-7
1620229278
В. Уткин пробил себе заказ на лицензирование Оренбурга, но по поводу долгов Крыльев Советов, если они есть, он ничего не знает. Вася Уткин отрабатывает заказ как обычно очень грязно и в свойственной ему манере.
Ответить
serglider
1620240678
Если бы немеряно не вбухивали бабло в Петровский, то могли построить стадионы европейского уровня, в каждом городе-миллионнике (от 500 тыс. жителей точно) в России. Теперь вот есть Петровский и клубы-нищеброды, без стадионов которые соответствовали бы стандартам РПЛ...
Ответить
paracetamol
1620249910
Долги, говоришь, пузатый? А что у коней четверть лярда зеленых долги, тоже неотдаваемые, забыл? Или там исключение допустимо?
Ответить
амани
1620279023
понятно. начнут утюжить Крылья . разберут футболистов и завалят футбол в Самаре........а команда играет в симпатичный футбол.......чиновники беда страны. дали мало . все . ХАНА
Ответить
zigbert
1620301541
Играя в ФНЛ почему то ни о каких долгах слышно не было.
Ответить
Главные новости
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
6
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Все новости
Все новости
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
20
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 19:30
56
Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже
Вчера, 19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
Вчера, 19:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+