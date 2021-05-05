Уткин: «На «Крыльях» колоссальные, неотдаваемые долги. Может, «Оренбург» понадежнее будет?»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин высказался о проблемах «Оренбурга» с получением лицензии для участия в РПЛ.

«Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал – и про себя хохочу).

Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем «Оренбург» хуже «Крыльев Советов». У «Оренбурга» вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у «Крыльев Советов»?

На «Крыльях» ведь колоссальные долги. Об этом писалось. Они неотдаваемые, рано или поздно это аукнется жесточайше, причем по щелчку. В момент.

Станете скидываться на «Крылья» тогда, уважаемые субъекты РПЛ? Если так, вас вряд ли поддержит Григорий Иванов. Может, «Оренбург» с фингарантиями-то понадежней будет?

Но самое веселое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный «Оренбург» просит допустить его в турнир «в виде исключения».

Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона – это не исключение. Как раз это и есть правило.

А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради ЧМ, например. Может, стадион в Самаре – заслуга клуба? Да нет. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин», – написал Уткин в телеграме.

«Крылья» досрочно вышли в РПЛ.

«Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ.

Их стадионы находятся на реконструкции.

Уткин: «Нужно пересмотреть требования лицензирования. Матчи «Оренбурга» с «Арсеналом» или «Уралом» не отличаются от ФНЛ»