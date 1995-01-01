Уткин: «На «Крыльях» колоссальные, неотдаваемые долги. Может, «Оренбург» понадежнее будет?»

В. Уткин пробил себе заказ на лицензирование Оренбурга, но по поводу
долгов Крыльев Советов, если они есть, он ничего не знает. Вася Уткин
отрабатывает заказ как обычно очень грязно и в свойственной ему манере.
Видеоблогер и журналист Василий Уткин высказался о проблемах «Оренбурга» с получением лицензии для участия в РПЛ.
«Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал – и про себя хохочу).
Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем «Оренбург» хуже «Крыльев Советов». У «Оренбурга» вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у «Крыльев Советов»?
На «Крыльях» ведь колоссальные долги. Об этом писалось. Они неотдаваемые, рано или поздно это аукнется жесточайше, причем по щелчку. В момент.
Станете скидываться на «Крылья» тогда, уважаемые субъекты РПЛ? Если так, вас вряд ли поддержит Григорий Иванов. Может, «Оренбург» с фингарантиями-то понадежней будет?
Но самое веселое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный «Оренбург» просит допустить его в турнир «в виде исключения».
Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона – это не исключение. Как раз это и есть правило.
А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради ЧМ, например. Может, стадион в Самаре – заслуга клуба? Да нет. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин», – написал Уткин в телеграме.
- «Крылья» досрочно вышли в РПЛ.
- «Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ.
- Их стадионы находятся на реконструкции.
Уткин: «Нужно пересмотреть требования лицензирования. Матчи «Оренбурга» с «Арсеналом» или «Уралом» не отличаются от ФНЛ»