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    Уткин: «На «Крыльях» колоссальные, неотдаваемые долги. Может, «Оренбург» понадежнее будет?»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин высказался о проблемах «Оренбурга» с получением лицензии для участия в РПЛ.

    «Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал – и про себя хохочу).

    Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем «Оренбург» хуже «Крыльев Советов». У «Оренбурга» вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у «Крыльев Советов»?

    На «Крыльях» ведь колоссальные долги. Об этом писалось. Они неотдаваемые, рано или поздно это аукнется жесточайше, причем по щелчку. В момент.

    Станете скидываться на «Крылья» тогда, уважаемые субъекты РПЛ? Если так, вас вряд ли поддержит Григорий Иванов. Может, «Оренбург» с фингарантиями-то понадежней будет?

    Но самое веселое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный «Оренбург» просит допустить его в турнир «в виде исключения».

    Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона – это не исключение. Как раз это и есть правило.

    А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради ЧМ, например. Может, стадион в Самаре – заслуга клуба? Да нет. Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин», – написал Уткин в телеграме.

    • «Крылья» досрочно вышли в РПЛ.
    • «Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ.
    • Их стадионы находятся на реконструкции.

    Уткин: «Нужно пересмотреть требования лицензирования. Матчи «Оренбурга» с «Арсеналом» или «Уралом» не отличаются от ФНЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17363

      vladimir-7 1 час назад

      В. Уткин пробил себе заказ на лицензирование Оренбурга, но по поводу
      долгов Крыльев Советов, если они есть, он ничего не знает. Вася Уткин
      отрабатывает заказ как обычно очень грязно и в свойственной ему манере.

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      Рейтинг: +88

      пега 1 час назад

      Вася сказал А, скажи В, что за долги, сумма, проценты, условия, кто кредитор ?

      1
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      Рейтинг: +188

      Александр Став 1 час назад

      в Саранске стадион простаивает. Можно там базировать команду по принципу Динамо Спб и переезда его в Сочи

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      Рейтинг: +12673

      Garrincha58 1 час назад

      что то в этом есть и разумного но решают там на верху и там им нужно чтобы стадион в Самаре функционировал так как это наследие ЧМ а то получается три стадиона не функционируют в РПЛ

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      Рейтинг: +22031

      silver29 1 час назад

      Уткин ты балбес, генеральный спонсор ФК "Оренбург" предприятие "Газпром добыча Оренбург", читай Миллер и бюджет России.

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