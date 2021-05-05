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  • РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник «Зенита»

РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник «Зенита»

5 мая 2021, 13:26
22

РФС выступила с заявлением по ситуации применением чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» – «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская Премьер-лига.

Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК «Локомотив». Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК «Зенит» и МВД.

Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события.

Наша общая задача – создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», – сказано в заявлении лиги.

  • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
  • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
  • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

«Полиция действовала в рамках законодательства». МВД ответило на жалобы болельщиков «Локомотива»

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (22)
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portero
1620211141
Типо у нас везде уважительно относятся? Кто и чей приказ выполнял опять никак не выяснить, настолько все уважаемые чиновники? Или кто-то сам инициативу проявил из низших полицаев или стюардов?
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vladimir-7
1620212525
Вот РФС даёт, взял и разбудил президента РПЛ Прядкина, придется теперь работать, а так было хорошо спал и спал, и никому не мешал.
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Ловкий Бубен
1620213822
да перестаньте вы, зато все целы и здоровы, избежали ненужных столкновений , драк, кто-нибудь бы пострадал , было бы лучше ?
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NewLife
1620217883
Пчелы против меда!
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mamba9090909
1620218790
Пытаются раздуть пузырь. А что не так было? Всех, в гостевой атрибутике, разместили в ГОСТЕВОМ секторе? А вы куда хотели? в ВИП ложу? Во время тайма не выпускали? Правильно, в связи с пандемией чтобы не создавали толкучку в подтрибунных помещениях. По той же причине всех вывезли в центр города, к МОСКОВСКОМУ вокзалу, к поезду. А те, кто на личном авто, спокойно сели в метро и отправились к своему авто. Те, кто застрял в автобусе возмущались? А что они хотели? Чтобы их, с детьми, высадили посреди маршрута и отправили пешком по городу? Факты опоздания к поездам и самолётам - чушь, поезда отправляются через каждые 20 - 30 мин. Про самолёты вообще бред. Проигрывать надо достойно, а не выискивать причину для скандала.
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S.K.V.
1620219554
Ни капильки не омрачает!!! Зенит чемпион!!!
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Старикан
1620221231
И ничего никому за это не будет! Полицейский беспредел в полицейском государстве- это норма!
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neveldomha
1620221261
Был на трибуне в день нашего чемпионства и если честно, было как то не приятно услышать от диктора по стадиону вполне себе требование (не просьбу) к фанатскому сектору Локо, которая прозвучала, как: Валите отсюда, вам здесь нечего делать. Ну тот кто, хотел уйти, тот и ушел уже до этого. Билеты и все такое..... Но ведь были же и те кто хотел посмотреть, торжественную часть. Все таки они же гости и вели себя вполне адекватно. Ну и посмотрели бы они на то как награждают чемпионов. С нас бы не убыло и им бы было приятно. Вообщем так с гостями не поступают. Считаю что организаторам нужно хорошенько пропесочить за хамоватость и отправить на курсы "Хорошего тона".
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Давид59
1620222162
Хоть что-нибудь силовики умеют делать нормально? Кто там у них приказы раздаёт? Надо бы дать всё это огласке. Не первый раз уже. Любой праздник испортить могут.
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Красногорск_Фан
1620229503
Джентельменство, рыцарство, любые другие правила хорошего тона предполагают одну простую деталь. О своих поступках извещают заранее. "Иду на вы" писали наши предки до начала войны. Если бы полиция заранее предупредила: ребята у нас такие вот правила, маршрут, неудобства, если устраивает - приезжайте. Никаких вопросов. Ответственность купивших билеты. По описанию все было совсем иначе. А это неизбежный стресс и паника. В том числе для женщин и детей. И куй тут гордиться )) Нечем. А сделать также по отношению к международному матчу сыкотно. Что тем более говорит с плохой стороны о тех кто принимал такое решение.
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