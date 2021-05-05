РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник «Зенита»

РФС выступила с заявлением по ситуации применением чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» – «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская Премьер-лига.

Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК «Локомотив». Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК «Зенит» и МВД.

Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события.

Наша общая задача – создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», – сказано в заявлении лиги.

Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.

Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

«Полиция действовала в рамках законодательства». МВД ответило на жалобы болельщиков «Локомотива»