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    РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник «Зенита»

    РФС выступила с заявлением по ситуации применением чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» – «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская Премьер-лига.

    Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК «Локомотив». Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК «Зенит» и МВД.

    Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события.

    Наша общая задача – создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», – сказано в заявлении лиги.

    • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
    • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
    • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

    «Полиция действовала в рамках законодательства». МВД ответило на жалобы болельщиков «Локомотива»

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1967

      Чермындыр 6 минут назад

      Ничего страшного, Зенит - клуб богатый, сможет оплатить все неустойки по предьявленым искам

      0
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      Рейтинг: +1159

      Ловкий Бубен 51 минуту назад

      да перестаньте вы, зато все целы и здоровы, избежали ненужных столкновений , драк, кто-нибудь бы пострадал , было бы лучше ?

      1
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      Рейтинг: +17345

      vladimir-7 1 час назад

      Вот РФС даёт, взял и разбудил президента РПЛ Прядкина, придется
      теперь работать, а так было хорошо спал и спал, и никому не мешал.

      0
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      Рейтинг: -167

      Землякруглая 1 час назад

      До 1992 года был город-герой. А сейчас просто-напросто стал питорский. Ну-ка двуликий анус Семёныч, прокомментируй эту новость.

      1
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      Рейтинг: +47152

      portero 1 час назад

      Типо у нас везде уважительно относятся? Кто и чей приказ выполнял опять никак не выяснить, настолько все уважаемые чиновники? Или кто-то сам инициативу проявил из низших полицаев или стюардов?

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      Рейтинг: +23986

      пьяныйхоровод > portero 1 час назад

      По большому счёту , увезти гостевых болел подальше - мысль здравая , дабы избежать конфликтных ситуаций . Может стоило позаботится о более комфортабельном вывозе , а так цель оправдывает средства . Когда раньше пешкарусом до вокзала вели под конвоем , никто чёт не жаловался .
      А поднасрать в празднование своими жалобами - дело безусловно более достойное .

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