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    «Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

    «Локомотив» опубликовал заявление о недопустимом отношении к болельщикам команды во время и после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6).

    «В футбольный клуб «Локомотив» поступают многочисленные жалобы от болельщиков, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, в их отношении были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

    1. Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%).

    2. Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива». Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности «Зенита» не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

    3. В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъeмкой.

    4. Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам «Локомотива» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.

    Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

    Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива», которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы – Санкт-Петербург.

    Обращаем внимание руководства РПЛ и РФС на эту ситуацию, возникшую в период проведения матча. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга.

    Это тем более необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов. Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей«, – говорится в заявлении.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +864

      S.K.V. 12 минут назад

      Счет был уже 2-0 ,а толпы болельщиков обеих команд стояли в очередях на вход.И на подьезде к стадиону огромные пробки.Так нельзя.

      0
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      Рейтинг: +7857

      NewLife 33 минуты назад

      синит показал, кто в доме хозяин. Это в поряде вещей, пока рфс принадлежит бомжам.

      0
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      Рейтинг: +672

      Taps 41 минуту назад

      Поганая Москва совсем охамела.
      Играть надо уметь, а не на зеркало пенять ...

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      Рейтинг: +7857

      NewLife > Taps 30 минут назад

      Играть вы как раз умеете в поганой рпл с карманным рфс, а в Европе обосраны.

      -1
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      Рейтинг: +4853

      mamba9090909 > NewLife 5 минут назад

      Так же, как и вы.

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      Рейтинг: +227

      вальтер79 51 минуту назад

      ну вот что за команды в москве как же они любят ныть после матчей и проигрыша такие вещи происходят в каждом городе и только московские команды ноют по этому поводу

      1
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      Рейтинг: +8314

      Вомбат 1 час назад

      Не собираюсь оправдывать питерское ГУВД за затею с принудительным вывохом людей, тем более семей, на автобусах. За это надо гнать поганой метлой всю эту тупую верхушку. Но хотел бы отметить явную ложь, локомотивского руководства. 1817 билетов вместо 2000 это конечно очень мало, но все же больше 75%. А вот билетов было продано на стадион вовсе не 75%, как утверждает Локомотив, а 50%. Именно такую кваоту дала администрация Петербурга. Ломотив просто повторил ложь московских СМИ про 75%. На стадионе, вмещающем 70 тыс человек, было чуть меньше 40 тысяч -- вместе с сотрудниками, полицейскими и прочими.

      0
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      Рейтинг: +3190

      raritet 1 час назад

      Думаю, что Локомотив таким образом требует влепить Зениту технарь со всеми вытекающими последствиями.

      -1
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      Рейтинг: +23955

      пьяныйхоровод 1 час назад

      С автобусами конечно перебор . Хотя вполне возможно , что кто-нибудь из паровозов , разозлённый поражением и подогретый горячительным , мог нарваться на "административку" .

      -1
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      Рейтинг: +2027

      ААМ 1 час назад

      Когда разгромное поражение безоговорочно и нельзя пенять на судей, тогда начинаются упрёки органам правопорядка и организаторам.
      Если многое так, как написано, то это надо исправить. Странно другое. На ЧМ стадион и организация приема болельщиков была признана зарубежными спецами лучшей .

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      Рейтинг: +5652

      vladik12 2 часа назад

      Респект "Локо", что не замолчали проблему.

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