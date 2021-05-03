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  • «Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

3 мая 2021, 08:52
32

«Локомотив» опубликовал заявление о недопустимом отношении к болельщикам команды во время и после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6).

«В футбольный клуб «Локомотив» поступают многочисленные жалобы от болельщиков, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, в их отношении были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

1. Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%).

2. Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива». Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности «Зенита» не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

3. В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъeмкой.

4. Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам «Локомотива» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.

Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива», которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы – Санкт-Петербург.

Обращаем внимание руководства РПЛ и РФС на эту ситуацию, возникшую в период проведения матча. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга.

Это тем более необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов. Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей«, – говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (32)
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vladik12
1620021307
Респект "Локо", что не замолчали проблему.
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Вомбат
1620024823
Не собираюсь оправдывать питерское ГУВД за затею с принудительным вывохом людей, тем более семей, на автобусах. За это надо гнать поганой метлой всю эту тупую верхушку. Но хотел бы отметить явную ложь, локомотивского руководства. 1817 билетов вместо 2000 это конечно очень мало, но все же больше 75%. А вот билетов было продано на стадион вовсе не 75%, как утверждает Локомотив, а 50%. Именно такую кваоту дала администрация Петербурга. Ломотив просто повторил ложь московских СМИ про 75%. На стадионе, вмещающем 70 тыс человек, было чуть меньше 40 тысяч -- вместе с сотрудниками, полицейскими и прочими.
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вальтер79
1620025461
ну вот что за команды в москве как же они любят ныть после матчей и проигрыша такие вещи происходят в каждом городе и только московские команды ноют по этому поводу
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Taps
1620026079
Поганая Москва совсем охамела. Играть надо уметь, а не на зеркало пенять ...
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NewLife
1620026526
синит показал, кто в доме хозяин. Это в поряде вещей, пока рфс принадлежит бомжам.
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somn
1620031331
Опять нытьё. Они думали им по лежаку и девочек?
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ШАХ
1620031913
Предлагаю всем московским командам вообще болел Зенита не допускать на стадионы столицы.
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JTherry
1620037957
игра игрой, а безопасность людей при посещении матча - отдельная статья... на стадик слетелась вся верхушка газпрома, РФС и РПЛ и их безопасность была обеспечена... а фанаты локо? ну это совсем другое...
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Алехсбургер.
1620041956
..Москва,Москва.. Как много вечно звуков.....
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NewLife
1620047346
Не протрезвевшие после вчерашнего бомжи, прежде чем писать коммент, дыхните в монитор, если запотеет, подождите, не пишите, а то стыдно за вашу ахинею.
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