«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

«Локомотив» опубликовал заявление о недопустимом отношении к болельщикам команды во время и после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6).

«В футбольный клуб «Локомотив» поступают многочисленные жалобы от болельщиков, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, в их отношении были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

1. Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%).

2. Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива». Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности «Зенита» не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

3. В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъeмкой.

4. Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам «Локомотива» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.

Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива», которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы – Санкт-Петербург.

Обращаем внимание руководства РПЛ и РФС на эту ситуацию, возникшую в период проведения матча. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга.

Это тем более необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов. Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей«, – говорится в заявлении.