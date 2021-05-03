«Полиция действовала в рамках законодательства». МВД ответило на жалобы болельщиков «Локомотива»

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на жалобы болельщиков «Локомотива» о чрезмерных ограничительных мерах во время и после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», – сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» и правоохранительных органов в отношении болельщиков «Локомотива».

Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.

Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»