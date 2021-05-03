«Полиция действовала в рамках законодательства». МВД ответило на жалобы болельщиков «Локомотива»

Моя милиция меня бережет.
"меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность"
Подсказка: правопорядок и безопасность были бы еще лучше обеспечены, если арестовать всех с символикой локо, болельщик с символикой отличной от бомжей - террорист.
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на жалобы болельщиков «Локомотива» о чрезмерных ограничительных мерах во время и после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», – сообщили в МВД.
Ранее стало известно, что РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» и правоохранительных органов в отношении болельщиков «Локомотива».
- Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
- Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
- «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.
«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»