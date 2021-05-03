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    «Полиция действовала в рамках законодательства». МВД ответило на жалобы болельщиков «Локомотива»

    Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на жалобы болельщиков «Локомотива» о чрезмерных ограничительных мерах во время и после матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», – сообщили в МВД.

    Ранее стало известно, что РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» и правоохранительных органов в отношении болельщиков «Локомотива».

    • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
    • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
    • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

    «Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7837

      NewLife 9 минут назад

      Моя милиция меня бережет.
      "меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность"
      Подсказка: правопорядок и безопасность были бы еще лучше обеспечены, если арестовать всех с символикой локо, болельщик с символикой отличной от бомжей - террорист.

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      Рейтинг: +236

      вальтер79 19 минут назад

      не получилось у локо отжать очки )))))))))

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